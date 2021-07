Las Finales de la NBA 2021 tuvieron un invitado que no faltaba desde hace 10 temporadas: LeBron James dijo presenta en el Juego 5 Milwaukee Bucks vs. Phoenix Suns para apoyar a uno de sus mejores amigos en vísperas que consiga el primer anillo de campeón.

A penas LeBron se sentó en la primera fila del estadio Talking Stick Resort Arena las cámaras lo enfocaron y los aficionados de la NBA se dieron cuenta de un detalle bastante curioso, reportó USA Today.

La estrella de Los Angeles Lakers iba decidido a disfrutar el partido de su amigo Chris Paul y se llevó una botella de tequila.

Un poco de hielo, la cantidad adecuada de alcohol y salud… LeBron James disfrutó de un Tequila Lobos Reposado mientras veía como Giannis Antetokounmpo y los Bucks se llevaban la victoria del Juego 5 de las Finales NBA. Paul y Phoenix Suns quedó a un juego de perder el campeonato.

La suposición inicial fue que a LeBron le sirvieron o le trajeron una botella entera y simplemente le permitieron guardarla bajo su asiento porque es LeBron James en un partido de la NBA. Pero ese no era exactamente el caso.

Una vez que la foto de la botella de tequila junto a la cancha circuló por Twitter, LeBron bromeó diciendo que nadie le había “permitido” tener una botella de tequila en su asiento. LeBron, que es un inversor en la marca de tequila Lobos 1707, básicamente admitió que coló su propio tequila en el partido.

They let me??? Ok we’ll go with that! “BYOT” Bring Your Own Tequila! 😁😎🐺🐺🐺🐺🐺 @Lobos1707 https://t.co/HbfenvIK8O

— LeBron James (@KingJames) July 18, 2021