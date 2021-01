Legisladores del estado de Florida esperan aprobar este año un proyecto de ley que evitará los abortos al superar los cinco meses de embarazo.

Por Redacción MiamiDiario

El proyecto de ley, titulado la Ley de Protección de Niños No Nacidos con Capacidad de Dolor de Florida.

“Sólo porque no hayamos aprobado esta crítica legislación cuando ya se ha intentado antes, no significa que no podamos hacerlo (…) “Eso no significa que no debamos empezar a reconocer la vida de los no nacidos, que son capaces de sufrir dolor”, señaló el representante republicano del condado de Miami-Dade, David Borrero.

Los partidarios de la medida dicen que los avances médicos hacen posible que los niños nacidos prematuramente sobrevivan fuera del útero.

Por su parte, los partidarios del derecho al aborto criticaron rápidamente la propuesta.

“Una y otra vez vemos a nuestros colegas republicanos intentar restringir el acceso al aborto seguro y legal, juzgar y estigmatizar a las mujeres que toman esta decisión y se interponen entre una mujer, su familia, su médico y su fe”, dijo la diputada Anna Eskamani, D-Orlando.

Florida tuvo cerca de 65.000 abortos el año pasado, con cerca del 6% realizado durante el segundo trimestre del embarazo, según las estadísticas de la Agencia de Florida para la Administración del Cuidado de la Salud.

Con información de Fox35Orlando

También le puede interesar

¡Pero Sebas!: Alumno fue sorprendido recibiendo clase virtual acostado en su cama

La industria manufacturera sigue entre los cinco principales empleadores de EE.UU

¡De infarto! Jennifer López se fotografía en la piscina de su nueva casa de Miami