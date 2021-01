A través de Twitter, la integrante de la Cámara de Representantes, la legisladora Ilhan Omar, dijo que “no podemos permitir que permanezca en el cargo, es una cuestión de preservar nuestra República y debemos cumplir con nuestro juramento”, reportó lta.reuters

Las declaraciones de la legisladora se producen a dos semanas antes de que el presidente electo Joe Biden asuma el cargo.

Rest assured, this day will not end without us finishing the work Congress is supposed to carry out. We will not let our Constitution be trampled on by a mob and threaten by a tyrant. Democracy will prevail. — Ilhan Omar (@IlhanMN) January 6, 2021

Current scene at the Capital. Buildings are locked down and everyone is sheltering in. pic.twitter.com/lYvoX1ra6r — Ilhan Omar (@IlhanMN) January 6, 2021

I do this because I hope it will increase the chances that they listen to me. You should try it. — Thomas L. Friedman (@tomfriedman) July 19, 2019

And here is exactly how I began our conversation, precisely because I did not trust what you would do with it: “Mr. President, you know that I disagree with you on many things but you were right not to bomb Iran.’’ — Thomas L. Friedman (@tomfriedman) July 19, 2019

Since you are clearly a reader of my column, you know that from the day you announced your candidacy, I have not hesitated to criticize you when I have seen you dividing our country, alienating America’s closest allies and giving succor to racists and bigots everywhere. — Thomas L. Friedman (@tomfriedman) July 19, 2019

Vale destacar que cientos de manifestantes marcharon desde un mitin de Trump frente a la Casa Blanca hasta el Capitolio y se metieron por la fuerza en el lugar. Videos mostraron a personas rompiendo ventanas para entrar.

Los legisladores del Senado y la Cámara de Representantes fueron evacuados mientras estaban reunidos para confirmar la victoria de Biden en las elecciones del 3 de noviembre.

Un dato a considerar es que los pedidos de juicio político se difundieron rápidamente en las redes sociales entre legisladores demócratas, comentaristas y hasta algunos republicanos.

Por su parte, el presidente de la NAACP, Leon Russell, señaló que “incitar a un golpe tiene que justificar un juicio político”, escribió en Twitter.

Russell también instó al gabinete de Trump a apelar a la vigésimoquinta Enmienda de la Constitución, que transfiere el poder al vicepresidente si el mandatario no puede hacer su trabajo.

El columnista del New York Times Thomas Friedman dijo que el líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, debe encabezar una delegación de líderes republicanos a la Casa Blanca “para decirle a Trump que debe renunciar de inmediato, o se unirán a los demócratas para iniciarle un juicio político”.

Retweeting as a thread:

Mr. President, You are right, unlike you, I am always respectful — especially when I talk to the President of the United States at the request of a U.S. Senator in your party. I try to be respectful even with people I disagree with. — Thomas L. Friedman (@tomfriedman) July 19, 2019

Algunos legisladores republicanos intentaron un último esfuerzo para desafiar los resultados de las elecciones, alentados por las infundadas afirmaciones de fraude electoral de Trump.

Anthony Scaramucci, exdirector de comunicaciones de la Casa Blanca de Trump, dijo a Reuters a través de un mensaje de texto: “Donald Trump y los funcionarios electos deben ser acusados y destituidos de sus cargos. Han dañado nuestra posición en la comunidad internacional y ahora están amenazando nuestra forma de vida”.

Trump fue absuelto en febrero de 2020 por el Senado controlado por los republicanos tras un juicio político dirigido por la Cámara controlada por demócratas por los cargos de intentar presionar a Ucrania para que investigara a Biden y a su hijo Hunter.