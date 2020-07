Luego de ponerse de lado del ala liberal de la corte al revisar una petición de una iglesia de Nevada, los legisladores conservadores criticaron al presidente de la Corte Suprema John Roberts. La Corte Suprema de los Estados Unidos confirmó en una decisión 5-4 los límites de Nevada en los servicios de culto en persona ordenados en respuesta a la pandemia del COVID-19, según difundió thehill

La orden, emitida este viernes por la noche, confirma la directiva de emergencia del Gobernador de Nevada Steve Sisolak que exige que lugares de culto limiten la asistencia a 50 o menos personas durante los servicios; misma que fue desafiada por una iglesia del Condado Lyon que buscaba acciones judiciales para revocar la directiva del gobernador.

Como se recordará, la iglesia, Calvary Chapel Dayton Valley argumentó que las restricciones de distanciamiento social se estaban “aplicando selectivamente” contra los establecimientos religiosos, mientras que los casinos tenían estándares más permisivos para operar.

El senador Ted Cruz (republicano de Texas) twiteó el sábado por la mañana que Roberts había “abandonado su juramento”.

But, on the upside, maybe Nevada churches should set up craps tables? Then they could open? https://t.co/6pWoOwg9ts

“¿Qué le pasó a ese juez?” tuiteó al Senador Tom Cotton (R-Ark.).

“La libertad de religión es nuestra primer derecho. Sin embargo, Escocia ha dictaminado que los casinos pueden acoger a cientos de jugadores, mientras que las iglesias no pueden acoger a sus congregaciones completas. El Juez Roberts una vez más se equivocó, cerrando vergonzosamente las puertas de las iglesias a sus rebaños”, añadió Cotton en un comunicado.

John Roberts at his hearing: “If the Constitution says that the little guy should win, the little guy’s going to win in court before me.”

What happened to that judge?

He didn't mention his belief that casinos have more rights than churches. https://t.co/KjpyLbkIMo

— Tom Cotton (@TomCottonAR) July 25, 2020