Este domingo se conoció el día en que los legisladores de Florida se reunirán para discutir, los convenios que firmó el Gobernador Ron DeSantis, con la tribu Seminole, sobre los juegos de azar en el estado.

Será el lunes cuando los congresistas empiecen a discutir en Tallahasse, los 13 proyectos, que darán pie a nuevas leyes para regular este tipo de actividades económicas.

Los legisladores de Florida empezaron desde el viernes a leer los 13 proyectos, que se presentaron para cambiar la ley vigente.

Entre las normativas que se piensa modificar esta la que indica que las empresas de deportes de fantasía como DraftKings, FanDuel y BetMGM tendrán que cancelarle al estado de Florida una tasa de solicitud de licencia inicial de 1 millón de dólares y una tasa de renovación de licencia anual de 250.000 dólares.

Además también entraría en vigencia que las personas mayores de 21 años podrán seguir haciendo grupos virtuales, basado en jugadores reales.

