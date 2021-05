Los legisladores de Florida volverán a reunirse el lunes para una sesión especial para debatir cuál podría ser la mayor expansión de la industria del juego en décadas.

Los legisladores de Florida serán los encargados de darle el visto bueno al acuerdo.

Si se aprueba, el pacto significaría una expansión radical de los juegos de azar en los casinos de Seminole.

El alcalde de Miami Beach, Dan Gelber, dijo que “No queremos eso aquí. No lo queremos en Miami. No lo queremos en el sur de Florida”.

El Seminole Hard Rock Hotel and Casino de Hollywood podría añadir tres nuevos casinos y la tribu tendría el derecho de añadir ruleta y dados a su menú de juegos.

Las apuestas deportivas móviles son probablemente las más notables en el compacto, dejando que los floridanos utilicen sus teléfonos celulares para hacer apuestas desde cualquier lugar.

Los opositores dicen que eso sería inconstitucional.

El acuerdo, si se convierte en ley, agregaría miles de millones al presupuesto estatal durante los próximos 30 años.

Los legisladores dicen que el dinero es crucial, especialmente después de que todo el dinero de la pandemia federal deje de caer el próximo año.

Los casinos Seminole, como el Hard Rock en Tampa, ofrecen actualmente máquinas tragamonedas y juegos de cartas contra el crupier.

