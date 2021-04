Tras varios incidentes lamentables, legisladores del Congreso de Estados Unidos proponen que los policías del país tengan conocimientos para enfrentar situaciones con personas que tengan problemas de salud mental.

Congresistas de al menos ocho estados del país hicieron la presentación ante el Congreso, para tratar este tema que es controversial en la nación norteamerican.

Las propuestas de los congresistas se basan principalmente en dar capacitación adicional a los oficiales para interactuar mejor con personas con problemas de salud mental.

Pero las personas se preguntan : ¿Debería ser la policía la que responda cuando alguien sufre una enfermedad mental?.

En varios estados se hicieron algunas reformas, para que los policías pudiesen tratar este tipo de casos.

Por ejemplo en Nueva York, los legisladores propusieron en enero un plan para que las fuerzas del orden completen un mínimo de 32 horas de capacitación que incluiría técnicas de resolución de conflictos e interacción con personas que tienen problemas mentales.

Mientras que en California , los legisladores presentaron un proyecto de ley en febrero que entre otras cosas requerirá que los oficiales completen cursos universitarios sobre salud mental, servicios sociales y psicología, sin requerir un título.

