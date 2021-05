Leocenis García se reunió con el gobernador Bill Richardson en EEUU, mediador de los 6 detenidos de Citgo.

Richardson es miembro del gobernante partido Demócratas, así como ex jefe de la Asociación de Gobernadores de ese partido.

Leocenis García arribó a EEUU para una gira de varias semanas, donde se reunirá con autoridades americanas, así como diversos think tank de Washington.

Como se sabe, García, aboga por una salida negociada del régimen de Maduro que termine en elecciones libres y verificables, sin persecución posterior contra el chavismo.

Esta es la cuarta vez que García viola, saliendo por la frontera con Colombia, la prohibición de salida del paí, que le mantiene el régimen de Nicolás Maduro.

García tiene pasaporte vencido y autoridades venezolanas le niegan la renovación, por lo cual transita por Colombia con autorización de la cancillería y gobierno de ese país.

Bill Richardson, también ex miembro de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, había estado en Venezuela el año pasado y fue recibido por Nicolás Maduro.

Entonces Richardson, arribó al país suramericano, gobernado por el socialista Nicolás Maduro, para abogar por los seis detenidos de Citgo de nacionalidad estadounidense que se mantienen apresados en Venezuela.

García, felicitó al gobernador a Richardson a por su lucha por la liberación de los 6 detenidos CIGTO, y lo instó a contribuir a que la administración Biden abra un proceso de negociación directo con el régimen de Maduro, que termine en unas verdaderas elecciones libres y verificables.

“Bill Richardson, ex gobernador de Nuevo México, es ampliamente considerado como una de las figuras más carismáticas del Partido Demócrata, y uno de los políticos mas genuinos del país”, indicó García.

Agregó que “ha sido un honor ser recibido por él. Ha sido nominando varias veces al Premio Nobel y le han tocado situaciones difíciles como negociar la liberación de americanos con el extinto régimen de Saddam en Irak. Es verdaderamente un humanista”.

Me encuentro en Nuevo México, con Asdrubal Bermudez co fundador de @ProCiudadanos. Me presentó hace años libros de Hayek, Vong Mises, Aynd Rand y Milton Friedman. Me adentró al liberalismo económico. Hoy vice con su esposa en Texas. El mejor economista del país pic.twitter.com/3r5OEETuOk

