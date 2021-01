El FBI dio un duro golpe a las organizaciones que estuvieron involucradas en el atentado contra el Capitolio, el 6 de enero.

El organismo de seguridad indicó que Enrique Terrio, líder de la organización Proud Boys y que fue arrestado el pasado 4 de enero está involucrado con los hechos ocurrido dos días después de su arresto.

“Desarrollamos trabajos de inteligencia sobre varias personas que planeaban viajar al área de Washington con la intención de causar violencia”, señaló Steven D’Antuono, subdirector a cargo de la oficina del FBI en Washington.

El FBI indicó que le seguía los pasos a Terrio, y que sabían que estaba vinculado a los hechos que ocurrirían en el Capitolio.

Remember Enrique Terrio leader of the Proud Boys was touring the Capitol during December—quite odd when there were no tours scheduled. Now it all makes sense. But this is bigger than just the Proud Boys. Ali Alexander has a lot of information on who was involved!

— dr blaze (@dr_beautifunni) January 13, 2021