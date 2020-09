Dee Snider, vocalista de la banda de glam metal Twisted Sister, condenó la acción de un grupo anti-mascarillas que ingresó a una tienda de Fort Lauderdale para instar a los presentes a quitarse las máscara de seguridad por el Covid-19. Los manifestantes caminaron al ritmo de “We’re not Gonna Take it” (No vamos a aceptarlo), según difundió miami.cbslocal

A través de un tuit, Snider llamó idiota a los manifestantes al tiempo que compartió un video que fue grabado por un cliente molesto dentro del Target, en el centro comercial Coral Ridge en Fort Lauderdale. El video tuvo más de 30 millones de visitas.

Snider dijo que el grupo antimáscaras no tiene su “autorización o bendición para usar su canción en una causa idiota”.

No…these selfish assholes do not have my permission or blessing to use my song for their moronic cause. #cuttheshit https://t.co/LPDAjSszbf — Dee Snider🇺🇸 (@deesnider) September 16, 2020

Snider agregó: «Son unos malditos idiotas. Si hay un dios, espero que sean los primeros en contraer covid y mueran. No, no estoy bromeando».

Yeah I know. They are all fucking assholes. If there is a God they will get covid and die. No, I'm not kidding. #thintheherd https://t.co/2PUMwcQymK — Dee Snider🇺🇸 (@deesnider) July 23, 2020

La maniobra atrajo la atención de los funcionarios del condado de Broward. La tienda fue multada por no hacer cumplir la ley de máscaras del condado y los manifestantes recibieron sendas citaciones, informó el South Florida Sun Sentinel.

Chris Nelson, residente de Fort Lauderdale, dijo al periódico que su grupo, ReOpen South Florida, organizó el “flash mob”. También publicó un vídeo en YouTube donde manifestaba su punto de vista.

“Para celebrar el día de la quema de la máscara, decidimos esparcir polvo de la libertad sobre los compradores y empleados de Target”, decía el pie de foto de YouTube.

El pequeño grupo anti-máscaras se acercó a los clientes dentro de la tienda.

“Somos americanos, respiren”, gritó una mujer. “¡Todo es una mentira!”

Otra mujer le gritó a un cliente que se quitara la máscara. “No la necesitas”, señaló.

Si un cliente cumplía, el grupo aplaudía.

THATS RIGHT! Dee Snider Blasts Anti-Maskers Invading a Florida Target to ‘We’re Not Gonna Take It’ https://t.co/EbJ6lsSjOV @Loudwire — Dee Snider🇺🇸 (@deesnider) September 16, 2020

Los funcionarios federales de salud han dicho que las máscaras podrían detener efectivamente la propagación de COVID-19 y han rogado al público que las acepte.

Robert Redfield, director de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, dijo a un comité de senadores estadounidenses el miércoles que una simple mascarilla podría ser más eficaz que una vacuna para proteger a la gente del virus.

Nelson ha estado involucrado en protestas anteriores relacionadas con la pandemia del coronavirus. Organizó una protesta contra el cierre de playas el 4 de julio. Gritó que las restricciones atentaban contra los derechos de los ciudadanos presentes en la Cuarta Enmienda. La policía le pidió que se fuera, diciendo que estaba causando un disturbio. Inicialmente se resistió, pero cumplió después de que un oficial le ordenó que colocarar las manos en la espalda.

Tres personas fueron identificadas en video y el condado les envió 100 dólares de citaciones por no usar cubiertas faciales en espacios públicos para ayudar a frenar la propagación de COVID-19, dijo la portavoz del condado de Broward Margaret Stapleton al periódico.

“Cualquier participante adicional del video que pueda ser identificado también recibirá 100 dólares de citaciones por correo”, dijo.

El Asistente Interino del Jefe de Policía Frank Sousa dijo que el grupo se había ido cuando los oficiales llegaron. Pero dijo al periódico que los manifestantes habían entrado en la tienda con las máscaras puestas.

Danielle Schumann, portavoz de la empresa Target, dijo que Target exige a los compradores que lleven máscaras dentro de las tiendas. A los manifestantes se les pidió que se fueran “después de que se quitaron las máscaras y se volvieron molestos y groseros con otros compradores”, dijo.

Nelson dijo al Sun Sentinel que continuará usando la canción Twisted Sister, a pesar de las críticas de Snider.

“Es triste”, dijo Nelson. “Es un gran himno sobre la libertad y la superación de la opresión”.

