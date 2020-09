Este miércoles los líderes de las iglesias del sur de Florida pidieron ayuda al público para encontrar al asesino que de un pastor en el noroeste de Miami-Dade.

Pastores y policías de Miami-Dade se reunieron para pedir ayuda al público para encontrar al asesino de Gregory Boyd de 54 años.

Boyd, el pastor de la Iglesia New Birth Harvest Outreach durante 20 años, recibió un disparo cuando fue a un mercado de pulgas, situado en el área de la 27 Avenida del Noroeste y la calle 79, para conseguir algo de comer alrededor de las 06:00 p.m. del 10 de septiembre.

“Nuestra oficina de homicidios va a hacer todo lo que pueda para cerrar este caso y buscar justicia por esta desafortunada y prematura muerte”, dijo el Mayor de la Policía de Miami-Dade, Jorge Aguilar.

Los pastores que hablaron en la conferencia de prensa dijeron que la violencia con armas de fuego ha afectado la comunidad durante mucho tiempo.

POLICE: Pastor shot dead at NW Miami-Dade flea market, was an innocent bystander. $5,000 reward being offered for info that leads to the gunmen responsible for murder of 54-year Gregory Boyd. @WPLGLocal10 pic.twitter.com/Gs19TF5FrZ

— Terrell Forney (@TerrellWPLG) September 16, 2020