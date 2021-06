La abogada de derechos civiles Cecile Scoon ha sido elegida para dirigir la Liga de Mujeres Votantes de Florida. Se ha desempeñado como vicepresidenta desde 2018.

Scoon es la primera mujer negra elegida para liderar la liga. Elegida en medio de la pandemia, Scoon dice que su objetivo es aumentar la comunicación en todo el estado dentro de las 30 ligas diferentes que se extienden desde Pensacola hasta Miami.

“Muchos de nosotros nos estamos volviendo realmente buenos en una técnica en particular debido a la demanda de nuestra localidad. Y esa información se puede compartir un poco más plenamente cuando nos sentamos y planeamos compartir y cuando disfrutamos mutuamente en la conversación”. Dijo Scoon. Reseñó Wlrm.

FRRC is excited for long time voting advocate and friend Cecile Scoon, Harvard grad and esteemed civil rights lawyer from Panama City, who has made history as the first Black woman elected to lead The League of Women Voters of Florida.#FreeThevote #diversity #inclusivity #equity pic.twitter.com/WdJZ8i5nUx

