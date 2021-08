El contrato del futbolista argentino Lionel Messi, con el Paris Saint Germain (PSG) además de ser uno de los más lucrativos del mercado de fichaje del fútbol europeo, también contempla un pago en criptomonedas.

Messi que pactó por dos años y 35 millones de Euros, tendrá una bonificación en tokens, como lo reseñaron este jueves varios medios europeos.

El PSG dijo en un comunicado que los tokens que recibió Messi, están incluidos en su “paquete de bienvenida”, o tarifa de suscripción, habían sido proporcionados por Socios.com, que es el proveedor de tokens para fanáticos del club.

Los tokens de fan son un tipo de criptomoneda que permite a los titulares votar sobre decisiones menores relacionadas con sus clubes.

El PSG expresó que hubo un gran volumen de intercambio de sus fichas de fan después de que surgieron los informes sobre el traslado de Messi al club.

“La exageración que rodea a los últimos fichajes en la ajetreada ventana de transferencias de verano del club generó un enorme interés en los $ PSG Fan Tokens, con volúmenes de negociación que superaron los $ 1.200 millones en los días anteriores a la mudanza”, dijo el club en un informe.

Los movimientos de precios de los tokens de los fanáticos pueden tener poca conexión con el rendimiento o los resultados en el campo.

