¡Miami Spice está de regreso por su 20 aniversario!

¡Y habrá muchas opciones para probar este año! Miami Spice regresa este agosto con sus descuentos de precio fijo para que pueda disfrutar de algunos de los mejores restaurantes del 305.

Desde el 1 de agosto hasta el 30 de septiembre, Miami Spice ofrece menús de tres platos con descuento en restaurantes selectos de Miami-Dade que incluyen opciones de almuerzo y brunch de $ 28, así como cenas especiales de $ 42. Este año podrá disfrutar de comidas de más de 140 restaurantes: piense en deliciosos tacos con tortillas recién hechas de Bakan Wynwood, Patatas Bravas de Bulla Gastrobar y los mejores cócteles de Swan.

Algunos restaurantes nuevos este año también incluyen Chica, La Giuletta, Maia House, Mayami Mexicantina, Planta Queen y Strawberry Moon entre otros.

Escoge las opciones que prefieras (son muchas)

Aquí está la lista completa de restaurantes para el Miami Spice de este año, con otros nuevos que probablemente se unirán en las próximas semanas, así que asegúrese de visitar el sitio web oficial de Miami Spice para conocer las próximas incorporaciones.

107 Steak and Bar

1111 Peruvian Bistro

Seven Spices Restaurant & Lounge

94th Aero Squadron Restaurant

Amare Ristorante

Ambersweet

Amore Restaurant & Bar

Anacapri Italian Restaurant & Wine Bar (Pinecrest location)

Aromas Del Peru (Coral Gables location)

Artisan Beach House at The Ritz-Carlton, Bal Harbour

Atlantikós at the St. Regis Bal Harbour

Azabu

Back Door Monkey

Bakan

Baleen Kitchen

Baoli

Barsecco

Bellmónt Spanish Restaurant

Blue Collar

Blue Matisse

Blue Ribbon Sushi Bar & Grill

Boulud Sud

Bourbon Steak

Brasserie Brickell Key

Brasserie Central

Bulla Gastrobar (Coral Gables, Doral, and the Falls locations)

Byblos



Café Catula Fine Restaurant and Art Gallery

Cafe Americano (South Beach location)

Café La Trova

Caffe Vialetto

Caña Restaurant and Lounge

Cantina Beach

Casablanca on the Bay

Chica

Corsair Kitchen & Bar

Crust

Da Tang Zhen Wei

Diya Miami

Doc B’s Fresh Kitchen

Doma Restaurant

Donna Mare Trattoria

Drunken Dragon

Edge Steak & Bar

Esotico Miami

Estiatorio Milos

Fi’lia Restaurant

Fiola Miami

Fogo de Chão Brazilian Steakhouse

Fontana at the Biltmore

Fuego y Mar

Gitano Miami at Casa Faena

Glass & Vine

Habitat

Hakkasan

Hard Rock Cafe (Miami location)

Havana 1957 (Ocean Drive location)

IL Mulino NY (Sunny Isles Beach location)

Jaguar Latin-American Kitchen

Jaya, at the Setai

Juvia Miami

Kao Sushi & Grill

Katsuya South Beach

Komodo



La Cerveceria De Barrio

La Giulietta

La Terraza Café & Bar

Le Zoo Restaurant

Lido Restaurant and Bayside Grill

Lightkeepers

LT Steak & Seafood

Marion

Mercato Della Pescheria

Mignonette

Maia House

Marea 1939 at the National Hotel

Market at Edition

Mayami Mexicantina

Mi’Talia Kitchen and Bar

NiDo Caffe e Ristorante

Novecento (Aventura, Brickell, Doral, and Key Biscayne locations)

Ola Restaurant

Old Lisbon (Sunset Drive location)

O’lima Signature Cuisine

Orange Blossom

Osteria Del Teatro

Palat

Planta

Planta Queen

Pao by Paul Qui at Faena Miami Beach

Pascal’s On Ponce

Peacock Garden Bistro

Perl By Chef IP

Phuc Yea

Pisco y Nazca (Doral and Kendall locations)

Pubbelly Sushi (Aventura, Brickell, Dadeland, and Miami Beach locations)

Public Square

Red South Beach

Reunion Ktchn Bar

Rioja Grille

Root & Bone

RWSB at the W South Beach



Sardinia Enoteca Ristorante

Sawa Restaurant & Lounge

Scarpetta by Scott Conant

Seasons 52

Serafina Aventura

Shula’s Steak 2

Stiltsville Fish Bar

STK Miami Beach

Strada in the Grove

Strand at Carillon Miami, The

Strawberry Moon

StripSteak by Michael Mina

Stubborn Seed

Sushi Garage

Swan

Sweet Liberty

Talavera Cocina Mexicana

Tanuki Miami

Tap 42 Craft Kitchen & Bar (Aventura, Coral Gables, and Midtown Miami locations)

Texas de Brazil (Miami Beach location)

The Bazaar by José Andrés

The Ocean Grill

Tigertail + Mary

Toro Toro

Toscana Divino

Truluck’s Ocean’s Finest Seafood and Crab

Tur Kitchen

Two Chefs Restaurant

Villa Azur Restaurant & Lounge

Wayku

Whitney’s Restaurant

Zucca Restaurant

Si está interesado en recibir información sobre cómo participar en Miami Spice Restaurant Months 2021, envíe un correo electrónico con su consulta sobre el restaurante a [email protected]