Little Lighthouse Foundation donará útiles escolares en el Pérez Art Museum

El martes 30 de julio, The Little Lighthouse Foundation (LLF), distribuirá útiles escolares de 12:00 p.m. a 2:00 p.m. en el Pérez Art Museum Miami (PAMM). La actividad forma parte de su programa especial Back To School, que proporciona útiles escolares esenciales a los niños de las instalaciones asociadas de LLF.

La organización recolectó más de $35,000 para el programa a través de sus iniciativas de recaudación de fondos en Miami Swim Week Shows.

El traslado de los niños y las familias de los centros asociados al la organización sin fines de lucro lo hará la misma LLF. Allí los voluntarios ayudarán a distribuir el material escolar.

Con acceso exclusivo al PAMM, los niños también tendrán la oportunidad de explorar las exposiciones actuales del museo, participar en actividades de arte y artesanía en colaboración con The Kindest Kid, y disfrutar de otras actividades atractivas proporcionadas por LLF.

✏️ Get ready to make a difference this Back to School season! 🌟 Join us on Tuesday, July 30th, 2024, at the stunning Perez Art Museum Miami for an unforgettable event that is open only for the Little Lighthouse Foundation’s Back to School Program, thanks to PAMM! pic.twitter.com/FrAKBKrKu9

— The Little Lighthouse Foundation (@LLFNews) May 14, 2024