A partir del próximo mes, podrá ver Londres y las calles de abajo desde una altura de 35 metros en una piscina “flotante”.

Porque hay malas noticias para las personas con miedo a las alturas: la piscina del edificio Embassy Gardens ha sido dotada de un fondo de cristal transparente, reportó NY Post.

La piscina del prestigioso proyecto de construcción Embassy Gardens sólo será apta para los nadadores más valientes. Esta piscina conecta dos edificios de apartamentos por encima de una concurrida calle de Londres… a una altura de 35 metros.

De este modo, tendrá la misma vista de la capital británica que tendría desde el Parlamento Británico o el London Eye.

Pero la piscina también tendrá un fondo de cristal. Así podrá establecer contacto visual con un peatón en la calle mientras se da su baño matutino.

La piscina se diseñó y construyó en el estado norteamericano de Colorado y se trasladó a Londres para el complejo de apartamentos.

La piscina podrá moverse con los dos edificios y adaptarse a las diferentes velocidades del viento. Así que normalmente todo debería ser seguro. La piscina de 25 metros de largo tiene una capacidad de 400 toneladas de agua.

Para poder darse un chapuzón en la piscina, primero habrá que pagar unas 600.000 libras por un apartamento en el edificio. Una suite en el ático cuesta hasta 5 millones de libras.

Además de la piscina, la azotea del edificio cuenta con un bar en la azotea y un balneario.

A los arquitectos del edificio se les ocurrió la piscina por accidente mientras elaboraban los planos en 2013. Cuando nades en él, sentirás que vuelas. No podrás apartar la vista del suelo”, dijeron los organizadores.

The latest London concept – Sky swimming between two residential blocks of flats! 🏊 #EmbassyGardens#NineElms pic.twitter.com/6N8KWAAf3f

— Al Sarpong (@albsar1970) April 22, 2021