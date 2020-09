Los 3 parques temáticos de Universal Orlando alcanzaron su máxima capacidad este fin de semana. ¿El motivo? Los visitantes conocieron las dos nuevas casas de Halloween Horror Nights de este 2020.

“Hemos alcanzado la máxima capacidad en Universal’s Islands of Adventure, Universal Studios Florida y Universal’s Volcano Bay. Para nuevas reservaciones llame a la línea directa de capacidad de Universal Orlando Resort al 407-817-8317″, tuiteó la compañía el sábado por la tarde.

We have reached capacity at Universal's Islands of Adventure, Universal Studios Florida and Universal's Volcano Bay. For real time updates, please call the Universal Orlando Resort capacity hotline at 407-817-8317.

— Universal Orlando Resort (@UniversalORL) September 19, 2020