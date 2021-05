El viento continúa molestando en el sur de Miami. Hay un aviso de viento cerca de la costa hasta el jueves por la noche junto con un alerta de embarcaciones pequeñas y alto riesgo de corrientes.

Después de algunas lluvias matutinas, el pronóstico indica que habrá más sol en Miami. El único beneficio de estas ráfagas de viento son las temperaturas razonables de la tarde. Los máximos alcanzarán su punto máximo entre los 80°F (26°C) y los 90°F (32°C), algunos grados por debajo del promedio para esta época del año.

Chilly, windy and snowy conditions will spread across portions of the West this week: https://t.co/Z713yHIZW5 pic.twitter.com/cWIg8liDDD

— The Weather Channel (@weatherchannel) May 19, 2021