Las lluvias continuarán azotando este domingo a la parte centro-norte de los Cayos de Florida, y pasadas las 7:00 pm se espera que las precipitaciones lleguen al condado de Miami-Dade.

Las tormentas moderadas al sur de Florida se mantendrán en horas de la noche y serán más dispersas el lunes, de acuerdo con el pronóstico de Telemundo 51.

Las temperaturas varían este domingo. Al oeste, donde se han registrado más lluvias en las últimas horas, rondaran los 70 grados, mientras que hacia Miami se elevarán a los 86 grados.

Fred continues to spin showers our way Sunday…as a flood watch remains in effect.

Monday and Tuesday look a little brighter, though storms will still be around.

Watching Grace late-week as the latest tropical novela takes shape. pic.twitter.com/1ye4rfTvk5

— Ryan Phillips – NBC6 (@RyanNBC6) August 15, 2021