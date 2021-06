Nuevamente posibilidades de lluvia aumentarán este lunes en Miami. Este tipo de patrón, se verá la mayor parte en la mañana hasta las primeras horas de la tarde, con más descansos al final del día.

Los máximos lograrán llegar a los 80°F (26°C) con mucha humedad, en toda la ciudad de Miami .

Las posibilidades de lluvia continúan aumentando entre ahora y la mitad de la semana con máximos fijados en los 80°F (26°C).

TROPICS UPDATE- Low pressure over the Gulf stream could become a depression or storm. It has medium chance to develop. A Recon plane is schedule to investigate the system this afternoon. Watches/Warnings could be issued with short notice for Georgia & Southern South Carolina. pic.twitter.com/YLtfE2F69C

— Vivian Gonzalez (@VivianGonzalez7) June 28, 2021