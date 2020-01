¡Lo más esperado! Conozca la lista de nominados a los Premios Oscar 2020

Otra de las nominadas es Renée Zellweger, quien se destacó por su actuación como Judy Garland. Es vista como la principal contendiente en la categoría mejor actriz principal. Competirá contra el trabajo de la ganadora del Oscar Charlize Theron como la ex presentadora de Fox News Megyn Kelly en Bombshell, Saoirse Ronan como aspirante a novelista en Little Women, Erivo como Harriet Tubman en Harriet y Scarlett Johansson por Marriage Story.

Kathy Bates (Richard Jewell), Laura Dern (Marriage Story), Margot Robbie (Bombshell) y Florence Pugh (Little Women) competirán en la categoría de mejor actriz de reparto, además de Scarlett Johansson.

El Oscar como mejor actor secundario será entre Joe Pesci (The Irishman), Brad Pitt (Once Upon a Time in Hollywood), Al Pacino (The Irishman), Anthony Hopkins (The Two Popes) y Tom Hanks (A Beautiful Day in the Neighborhood).