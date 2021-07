A partir del 15 de julio, los padres podrán ser elegibles para recibir un nuevo pago mensual por cada hijo gracias a una nueva ley federal.

Estos pagos mensuales, llamados crédito fiscal anticipado por hijos, están vinculados a sus impuestos sobre la renta. Si son elegibles, los padres pueden recibir la mitad del dinero del crédito fiscal anual en forma de pagos mensuales. Estos recibirán la otra mitad del crédito cuando presenten su declaración de impuestos sobre la renta.

Como parte del Plan de Rescate de Estados Unidos que el Presidente Joe Biden firmó en marzo, los nuevos anticipos se suman al crédito fiscal por hijos, que de alguna manera han existido desde 1997, reportó Indystar.

Al pasar los años, esa cantidad se ha incrementado y tendrá un nuevo aumento con el nuevo programa a partir del 15 de julio. Hasta el momento, los anticipos y los montos incrementados se extienden hasta el 15 de diciembre de 2021

Mark your calendar: #IRS will issue advance #ChildTaxCredit payments on these dates: July 15, August 13, September 15, October 15, November 15 and December 15. See: https://t.co/535gR8FJvp pic.twitter.com/7UgH4jpwWY

— IRSnews (@IRSnews) July 7, 2021