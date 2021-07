Gracias a la expansión del Crédito Tributario por Hijos presentada bajo el Plan de Rescate Estadounidense de $1.9 billones del presidente Joe Biden, algunos padres comenzarán a recibir pagos mensuales, en lugar de un pago único en el pasado.

“Una de las grandes ideas es alinear esto con los gastos que tienes con la crianza de un hijo. Tienes que comprar pañales todos los meses. Tienes que comprar comida todos los meses”, dijo Erica York, economista del Centro de Impuestos Federales de Tax Foundation.

1. ¿Qué cambió sobre el crédito tributario por hijos?

Primero, el crédito tributario por hijos se ha incrementado de $ 2,000 a $ 3,000 para niños mayores de 6 ya $ 3,600 para niños menores de 6 años. También amplía las edades de los niños elegibles, elevando el límite de edad de 16 a 17.

En segundo lugar, el crédito tributario por hijos ya no se integra con los ingresos, sino que es totalmente reembolsable. Esto significa que las familias de bajos ingresos y las familias que no declaran impuestos, aquellas que ganan menos de la deducción estándar de $ 24,800, ahora pueden recibir el monto total del crédito.

En tercer lugar, el Congreso ordenó al Servicio de Impuestos Internos (IRS) que pagara la mitad del nuevo monto del crédito por adelantado en pagos mensuales que comenzarán a afectar las cuentas bancarias de las personas el 15 de julio. Los pagos mensuales máximos que las personas podrían recibir serían de $ 300 o $ 250 por niño, según la edad del niño , según York.

El pago mensual promedio para las familias será de $ 423, según el Departamento del Tesoro de EE. UU.

2. ¿Los padres deben hacer algo para obtener el aumento del crédito tributario por hijos?

La mayoría de los hogares no necesitarán hacer nada, según York, y agregó que los hogares elegibles para los pagos ya deberían haber recibido cartas del IRS explicando los cambios.

“El IRS va a estimar los pagos que las personas deben pagar basándose en su declaración de impuestos presentada más recientemente”, dijo. “Si alguien ya ha presentado sus impuestos de 2020, el IRS utilizará la información en esa declaración de impuestos para los niveles de ingresos, la cantidad de niños elegibles y dónde enviar el pago. Si una persona no ha presentado su declaración de impuestos de 2020, el IRS utilizará su declaración de impuestos de 2019 “.

Para las personas que no han presentado impuestos anteriormente, el IRS ha creado una nueva herramienta en línea que permite a quienes no declaran declarar su información.

En ciertos casos, como si ha tenido un cambio de ingresos desde su declaración de impuestos de 2020 o si se turna para reclamar el crédito tributario por hijos con un ex socio, deberá notificar al IRS de esos cambios, según York.

3. ¿Cuánto tiempo durará el aumento del crédito tributario por hijos?

Los pagos mensuales se realizarán hasta diciembre de este año, según York.

Y tal como está vigente la ley, el aumento del crédito tributario por hijos solo está en vigencia para 2021 y volvería a su nivel de $ 2,000 el próximo año.

Biden ha propuesto extender el programa hasta 2025, pero esa propuesta no ha sido aprobada por el Congreso.

4. ¿Algún padre no es elegible para el aumento del crédito tributario por hijos?

Los montos adicionales del crédito, los aumentos de $ 1,600 y $ 1,000 por encima de la cantidad normal de $ 2,000, comienzan a eliminarse gradualmente por encima de ciertos niveles de ingresos, según York.

Para las parejas casadas, el mayor crédito fiscal comienza a desaparecer gradualmente con un ingreso familiar de $ 150,000.

Para los padres solteros que usan el estado civil de cabeza de familia, comienza a eliminarse gradualmente con un ingreso de $ 112,500.

Por lo tanto, las familias que ganan más de $ 150,000 al año y los padres solteros que ganan más de $ 112,500 seguirán siendo elegibles para el mismo monto de crédito que hubieran recibido sin los cambios de Biden, pero no serán elegibles para el monto total aumentado.

Las familias que ganan menos de $ 150,000 al año y los padres solteros que ganan menos de $ 112,500 ahora son elegibles para un crédito de hasta $ 3,600 por niño.

Los mayores beneficiarios de los cambios en el crédito tributario por hijos serán las familias de bajos ingresos y los que no declaran, según York.

5. ¿Seguiré recibiendo un pago de crédito tributario por hijos cuando presente mis impuestos?

Los nuevos pagos anticipados mensuales que se implementarán ahora vendrán con una compensación en el momento de los impuestos, explicó York.

“Cada dólar de pago que recibe ahora reduce la cantidad de crédito tributario por hijos que obtiene cuando declara sus impuestos”, dijo. “Si las personas no cambian la retención de impuestos de sus cheques de pago, eso podría significar que ven un reembolso de impuestos más pequeño en el momento de impuestos o incluso un saldo adeudado porque en lugar de obtener el crédito tributario por hijos completo cuando presente sus impuestos el próximo año, ya tengo algo de eso ahora “.

Los contribuyentes pueden optar por no recibir los pagos mensuales antes de una fecha límite determinada cada mes.

La próxima fecha límite para optar por no recibir los pagos mensuales es el 2 de agosto, y optar por no recibirlos una vez lo cancelará para todos los pagos, por lo que no es algo que tenga que hacer todos los meses.

Los contribuyentes pueden administrar sus pagos en el sitio web del IRS.

El próximo enero, antes del inicio de la temporada de presentación de impuestos, el IRS enviará cartas a los hogares elegibles que muestren la cantidad que recibieron en pagos anticipados.

“Eso es algo que los contribuyentes querrán guardar y usar cuando presenten sus impuestos”, dijo York.

6. ¿Dónde obtengo más información?

El IRS tiene una sección completa de su sitio web dedicada a la información sobre los pagos anticipados del crédito tributario por hijos.

La administración de Biden también lanzó un sitio web con detalles sobre el crédito fiscal.