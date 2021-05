La oficial de la Policía de Nueva York, Alyssa Vogel, recordó el heroico episodio que vivió tras salvar a una niña del tiroteo en Times Square. La escena quedó grabada en un video y difundida en redes sociales, en las que se le observa cuando agarra a la pequeña de tan solo 4 años de edad.

En pleno “Días de las Madres”, Vogel decidió enviarle una emotiva dedicatoria a la progenitora de la pequeña, al tiempo de decirle que “ella estará bien”.

La menor, de nombre Skye Martínez, recibió un balazo en su pierna cuando estaba de visita en la meca del turismo estadounidense. Ante lo sucedido, la funcionaria dijo durante una entrevista que la madre de la niña debía mantener la cabeza en alto, debido a que volverá a caminar.

Vogel, quien es agente de acción rápida y madre de un niño de 6 meses, comentó que tuvo que tratar de tranquilizar a la angustiada madre tras el tiroteo en Times Square que se registró la tarde del sábado y con las que muchos entraron en pánico.

Se conoció que la otrora maestra de escuela se unió hace cuatro años y medio al Departamento de Policía de Nueva York. No obstante, aseguró que la niña era la más fuerte que ha conocido.

“Esta niña era tan fuerte (…) Ni siquiera lloró una vez, excepto cuando le estábamos poniendo el torniquete. Gritó porque es muy doloroso “, afirmó.

La cámara que captó a Vogel cuando corría por Broadaway con Skye en sus brazos, luego de las detonaciones en Crossroads of the World, son las de vigilancia de un establecimiento. Del incidente resultaron tres heridos, la niña sería la más joven de las víctimas, por lo que la oficial dijo que “la recogí para poder correr a la ambulancia (…) Su madre corría detrás de mí, pero llamaba a su madre”.

Dramatic video captured an NYPD officer running while carrying an injured child, during the frantic moments after a shooting in Times Square on Saturday night. https://t.co/JXgCXxHsId pic.twitter.com/AbYsCce6aP

— Eyewitness News (@ABC7NY) May 9, 2021