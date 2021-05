Harry ha estado en medio de la polémica por sus acciones, muchas de ellas son comparadas con la audacia que tenía su madre para mantener la investidura de figura pública, pero a la vez muy cercana al publico.

En una conversación con Oprah en The Me You Can’t See , su nueva serie de salud mental, confesó lo que sintió al momento que se enteró que la princesa Diana había muerto él tampoco quería vivir.

“Para mí, lo que más recuerdo fue el sonido de los cascos de los caballos en la acera. A lo largo del centro comercial, el camino de ladrillos rojos. En este punto, ambos estábamos Era como si estuviera fuera de mi cuerpo y simplemente caminara haciendo lo que se esperaba de mí”, expresó.

