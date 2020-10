Una madre de Texas está de luto por la pérdida de su hija, que tristemente falleció después de ser obligada a saltar en un trampolín caliente hasta que se desplomó.

La policía de Odessa dijo que el incidente ocurrió a finales de agosto cuando Jaylin Anne Schwarz, estaba bajo la custodia de Daniel Schwarz, de 44 años, y Ashley Schwarz, de 34, debido a que el Departamento de Servicios de Protección Infantil de Texas, le quitó la custodia de sus dos hijas a Anderton, mientras ella batallaba con sus adicciones.

Los investigadores dijeron que, según se informó, a la niña no se le permitió desayunar ni beber agua y que, en cambio, fue obligada a saltar en un trampolín sin detenerse durante un período prolongado.

La autopsia indicó que la causa de la muerte de la niña fue deshidratación y la forma de muerte fue considerada como homicidio.

Alysha Anderton, la madre de la pequeña de ocho años señaló que “me sorprendió que no fuera más que deshidratación porque la niña que vi en el ataúd no parecía una niña de 8 años. Era tan pero tan pequeña”, dijo Anderton.

Durante una declaración la madre expresó “lo más importante que necesitaba decirles era que lo siento. Siento mucho no haberlos traído a casa como les prometí“.

“Llegué demasiado tarde y todo lo que puedo pensar es en ella dejando este mundo sin saber cuánto la amo y cuánto la deseaba. No es justo que tengan tantos recuerdos con ella y todo lo que me queda es un agujero en mi corazón que es tan grande que estoy completamente entumecida y vacía. Una parte de mi alma ha muerto”, publicó Anderton en una cuenta de GoFundMe que crearon con el fin de luchar por la custodia de la hermana de la víctima.

Un informe policial no estableció la relación de la chica con los Schwarz, pero ambos están acusados de asesinato capital.

