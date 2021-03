Publix ha recibido oficialmente su primer envío de la vacuna Johnson & Johnson COVID-19 de dosis única, reportó wptv

Publix dice que comenzarán a administrar las vacunas de Johnson & Johnson además de la vacuna Moderna.

La empresa dijo que todos los miércoles las personas (con su cita respectiva) recibirán la vacuna Johnson & Johnson.

La primera ventanilla se abrirá el 10 de marzo a las 7 de la mañana. Las citas se harán para el sábado 13 o el domingo 14 de marzo.

Las otras dos ventanillas de citas de los lunes y los viernes serán para la vacuna Moderna. Estas ventanillas también se abren a las 7 de la mañana.

En virtud de la última orden ejecutiva del gobernador, cualquier persona de 65 años o más y el personal de atención médica puede recibir la vacuna.

Aquí están incluidos los residentes de centros de atención a largo plazo y los miembros del personal, así como los agentes de la ley jurados, los bomberos y los empleados de las escuelas K-12 que tengan 50 años o más.

Los adultos menores de 65 años que se basan en los criterios del estado de ser extremadamente vulnerable a COVID-19 están obligados a proporcionar el formulario oficial del estado .

