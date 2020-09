Horas decisivas transcurren para que se defina el futuro de Lionel Messi. Cuando parecía inminente su salida del Barcelona, un portal reconocido argentino “TyCSports” adelantó que el futbolista se quedaría.

Dice la nota de este portal que el argentino cambió de parecer y para evitar que todo termine en un proceso judicial con el club, al que pertenece hace más de 20 años, se quedaría al menos una temporada más.

Hay que recordar que tras la eliminación del Barcelona de la UEFA Champions League el argentino envió un burofax para ejecutar la cláusula de salida unilateral. Habría cambiado de decisión.

El padre y representante del futbolista, Jorge Messi, viajó a inicios de semana a Barcelona para sostener reuniones con el presidente de la institución Josep Maria Bartomeu. Esta decisión también sería producto de lo que aquí se ha dicho.

Hace días la Liga española se manifestó a través de un comunicado que apoyaba al Barcelona en la interpretación de su contrato, en la que, para ellos, le impedía la salida del argentino y si así fuera cualquier club que quisiera ficharle debería pagar 700 millones de euros.

En ese sentido, el representante de “Lío” respondió en otra misiva dirigida directamente a Javier Tebas, pressidente de LaLiga en la que aseguró que Messi sí podría salir del club si así lo quisiera ya que tiene una cláusula de rescisión que se activaba justo después de terminada la temporada.

Varias interpretaciones por distintos expertos se han hecho de lo aquí sucedido. Un testimonio del periodista argentino Juan Pablo Varsky dice lo siguiente:

“Mi interpretación de este texto: Messi le dice a La Liga que, si así lo quisiera, podría rescindir su contrato porque la claúsula lo habilita. Prepara el terreno para que, en el caso de que decida quedarse, el argumento sea su propio deseo y no un impedimento legal condicionante”.

Otro, totalmente lo contrario, dicen que prácticamente es una declaratoria de “guerra”, como lo dice el afamado Mister Chip.

Hay gente que no ha entendido el tuit. Y como son unos cuantos, creo que es mejor aclararlo: mi trabajo no es dar exclusivas de fichajes. Si me entero de algo que se puede contar, lo cuento. Si no se puede, no lo hago. Yo me dedico a otro negocio. Ni mejor, ni peor. Es otra cosa. https://t.co/jmRwdMJDKB

— MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) September 4, 2020