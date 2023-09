LoanDepot Park prepara venta de abonados para la Serie del Caribe Miami 2024

La pasión y la energía del béisbol internacional regresa al loanDepot park. El estadio de Miami, será el Hogar del Béisbol, en 2024 con la Serie del Caribe. Será la primera vez que el torneo se llevará a cabo en una sede de la MLB. Los fanáticos pueden reservar sus viajes para ver la increíble acción beisbolera, este viernes 8 de septiembre, cuando las tiras de boletos completos para el torneo estén disponibles.

El primer día de acción del torneo será imperdible, con Nicaragua vs. Puerto Rico, Curazao vs. México y Venezuela vs. República Dominicana el jueves 1 de febrero de 2024. Antes del Juego Inaugural: Nicaragua vs. Puerto Rico, se realizará una ceremonia especial en el terreno para honrar a Roberto Clemente.

Las tiras completas incluyen acceso a los 25 juegos y comienzan en $350, llegando a solo $14 por juego.

Los miembros de los Marlins tienen el beneficio de acceso prioritario a boletos para la Serie 2024 con una preventa que comienza el miércoles 6 de septiembre, con la primera oportunidad de obtener tiras completas y paquetes específicos de cada país.

Los paquetes de países comienzan en $170. Estos incluyen los seis juegos de la Primera Ronda para el país respectivo y los cuatro juegos de la Ronda de Campeonato. Los fanáticos pueden aprovechar los excelentes beneficios de la membresía uniéndose al equipo hoy en MarlinsEnrollment.com.

Los fanáticos pueden visitar la página web de los Marlins para comprar boletos o obtener más información sobre la Serie del Caribe 2024.