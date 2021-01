Tras hallar los primeros restos humanos y localizar una señal del aparato, los equipos de rescate de Indonesia localizaron este domingo los restos del avión comercial de la aerolínea Sriwajaya que cayó al mar el sábado con 62 personas a bordo pocos minutos después de despegar de Yakarta,, reportó bloomberg

En una rueda de prensa en Yakarta, Bagus Puruhito, jefe de Basarnas, señaló que “gracias a Dios y a los rezos del pueblo indonesio hemos encontrado el punto en el que cayó el (avión) SJ 182 y ahora mismo los soldados de las Fuerzas Armadas, especialmente de la Marina, está ayudando a Basarnas (la agencia indonesia de búsqueda y rescate) a recuperar los restos del aparato”.

Las autoridades de Indonesia informaron que a lo largo del día los equipos de rescate de varias agencias coordinadas entregaron un total de cinco bolsas con restos humanos a las autoridades y tres con restos del aparato.

La localización del punto de caída, que aún no se ha hecho pública pero presumiblemente se halla a pocos kilómetros de la costa de Yakarta, se produjo después de que, por la mañana, se detectara una señal del avión, que se cree que corresponde a su caja negra, según explicó Soerjanto Tjahjono, jefe del Comité Nacional de Transporte y Seguridad (KNKT, siglas en indonesio).

Sriwijaya Air flight #SJ182 lost more than 10.000 feet of altitude in less than one minute, about 4 minutes after departure from Jakarta.https://t.co/fNZqlIR2dz pic.twitter.com/MAVfbj73YN

— Flightradar24 (@flightradar24) January 9, 2021