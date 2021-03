Cientos de personas inundaron las calles de Londres y protestaron, por las reglas que se han puesto para combatir el Covid-19 en ese país y los abusos policiales que ha habido en los últimos días .

Los manifestantes, junto a un grupo de parlamentarios instaron al gobierno a cambiar la ley, que permita protestas pacíficas.

Las personas salieron desde Hyde Park hasta Westminster, y en el camino se toparon con una gran cantidad de efectivos policiales, quienes intentaron dispersar la manifestación.

El Scotland Yard notificó que la cantidad de personas que asistieron a las manifestaciones del sábado superó las expectativas.

En la manifestación fueron arrestados 13 personas, quienes protestaron e infligieron la ley porque estaban realizando hechos vandálicos.

El subcomisionado adjunto de la Policía, Laurence Taylor, dijo que más personas de las que se esperaba estaban en las protestas del sábado, pero el Met no ha dado una estimación formal del número de asistentes.

Protesters opposed to coronavirus lockdown marching from Hyde Park to Westminster as part of demonstrations in central London

https://t.co/16lt0dZBgh pic.twitter.com/WHeL18w3CW

— BBC News (UK) (@BBCNews) March 20, 2021