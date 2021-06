La autora del libro “Las Llaves del Amor y la Felicidad”, Lorena Godoy, sostiene que la gente debe vivir desde el corazón, “que es nuestro centro”. Agrega que en la medida que soltamos lo que no nos sirve, comenzamos a dar cabida y acceso a nuevas creencias y emociones más sanas y armoniosas.

Pablo Duarte/Miami Diario

“Hay que soltar y sanar. Cuesta mucho soltar y sanar, sobre todo en este momento histórico de enfermedad”, destacó Godoy.

Sin embargo, indicó que “en este momento -más que nunca- el mundo necesita herramientas, apoyo, orientación y amor”.

El libro “nos da herramientas para enfrentar malos momentos y tragedias también, y entender que estamos aquí para vivir aún con nuestros altos y bajos personales y como humanidad”.

PD: ¿Qué expectativas tiene de este primer libro?

LG: Mi expectativa principal es mostrar a la gente que puede existir un camino más liviano en la vida. Hacer llegar al público mi aprendizaje de estos años, que comenzó con la meditación y ha sido un largo camino.

La autora expresó que en el libro hay una sección definida como: “Las 13 leyes de la existencia”, que se trata de una suerte de camino para alcanzar una existencia de felicidad, de amor, de paz, de tranquilidad.

“También está contenido “El libro de las revelaciones” que es mi parte preferida, porque son capítulos cortos que tocan distintos aspectos de la vida como: altruismo, abundancia, magia, qué son las sincronicidades, qué es el amor divino, qué es la enfermedad, la tragedia. Pero es tan bonito que el texto nos dice cómo salir y superar esos eventos y ese dolor, ese sentir”.

Motivación personal

“Mi motivación muy personal es hacer llegar al mundo esas herramientas que me fueron reveladas. En la primera parte del libro hablo del “Método de la Simplicidad” que plantea en resumido que la vida al final es tan fácil y tan simple como respirar, como pestañear. Pero nosotros con la mente y el ego, cuando tratamos de controlar todo, nos complicamos y empezamos a vivir mal”, remarcó.

Por otra parte: “Las 13 Leyes de la existencia” es como un compendio de conceptos o categorías que si las aplicamos a nuestra existencia diaria nos ayudarán a tener una visión más sencilla, esclarecedora, espiritual, simple y feliz de nuestro tránsito por la vida”.

Se trata -a su juicio- de volver a lo esencial en armonía con el yo y como parte de un todo. Algunas de esas “13 Leyes de la existencia” son: Ley de Existir, Ley del Amor, Ley del Orden y la Reorganización, Ley del Ahora, Ley de Dar, Ley de Reciclar, Ley de la Expansión, entre otras”.

Aportes fundamentales

PD: ¿Cuáles son los aportes fundamentales de su libro? ¿Qué la motivó a escribirlo y en cuanto tiempo lo hizo?

LG: El libro lo escribí en 15 semanas y media. Mi motivación fue hacer llegar a la mayor cantidad de gente posible estas revelaciones de amor, de una vida mejor, más serena, más fácil.

A través de “El Método de la Simplicidad” y “Las 13 Leyes de la Existencia” podemos entender que hay caminos menos empinados para ser feliz, pero hay que desprenderse del ego y vivir desde el corazón.

Suerte de oráculo

El “Libro de las revelaciones” es una suerte de oráculo que puede orientar al lector en la búsqueda de la felicidad.

“El lector puede abrir este capítulo al azar haciendo una pregunta y tendrá una respuesta, que esperamos sea la más acorde. La idea es que esa respuesta esté conectada a su ser”, detalló.

PD: El libro hace una invitación al silencio interior, a respirar y a verse hacia adentro ¿Cómo lograr esto?

LG: La meditación te lleva a esto, a verte hacia dentro. En este momento estamos en un gran despertar espiritual. La gente está más consciente, pidiendo herramientas para conectarse con esa paz interior. Yo lo veo más que nunca, que el mundo está más atento a su nutrición, haciendo yoga, aprendiendo a meditar y haciendo respiraciones conscientes. Porque la meditación te mantiene en el momento presente, en el aquí y el ahora.

Dijo que esto es algo que logramos cuando meditamos. “Ante nosotros hay un amor puro, pero si no nos abrimos a nuestro ser, no lograremos esa conexión. Todo comienza dentro de uno”.

PD: ¿Cómo dejamos a un lado aspectos negativos como el egoísmo, el juicio y el miedo y nos dejamos llevar por la alegría, el amor, el optimismo, la energía, la vitalidad y las ganas de vivir?

LG: La única manera es comenzar a nivel individual, abriéndonos a nosotros mismos y luego al mundo exterior. “Desprendernos del ego y volviéndonos más compasivos y empáticos. Eso solo lo logramos en la medida que nos conectamos con la individualidad pura y amorosa y de infinitas posibilidades”.

Maestra de amor

PD: Hábleme un poco de su experiencia como coach en transformación personal e instructora de meditación del sonido primordial. Para ello me gustaría que se centrara en la meditación como práctica para promover la relajación y la construcción de la energía interna y la fuerza de vida.

LG: Yo me defino como una maestra de amor cuyo interés es regalar a la humanidad mis mensajes y los contenidos del libro, para que la gente entienda que hay maneras de vivir más serenas, más simples.

Indicó que la meditación del sonido primordial son esos sonidos básicos de la naturaleza donde todo es energía. Se usa un mantra como un vehículo para relajar la mente (la ola cuando rompe, el sonido de un pájaro, por ejemplo).

“Como coach y maestra de meditación te puedo decir que la meditación es la vía para calmarnos, para vernos hacia dentro, respirar conscientemente y para alcanzar estados de relajación profundos. Meditar es, de alguna manera, sanar porque vas sintiendo cómo las limitaciones van saliendo de tu cuerpo”, remarcó.

Agregó que cuando meditaba y entraba en unos estados profundos de relajación y consciencia muy elevada (desde mi corazón) hacía la siguiente petición: quería entregarle mi amor al mundo y quería contribuir con la felicidad del colectivo.

Subrayó que se trataba de “una petición con gran fervor y anhelo, porque no es simplemente atraer el pensamiento hacia una meta, sino alinearlo y aparearlo con esa emoción. Lo pedía con tanta pasión y gratitud que llegué a sentir que me había convertido en una maestra de amor haciendo una diferencia en el mundo, y así, un día empecé a escribir y mi mano no dejó de hacerlo”.

Seres de Luz

PD: ¿Ha tenido contacto con Seres de Luz? Si es así, ¿cómo ha sido su experiencia con estos seres y cómo la han guiado en este proceso de alcanzar la paz interior? ¿Y cómo la han ayudado a transmitir ese mensaje de aliento tan necesario en estos días?

LG: “Sí he tenido conexión con maestros de amor, seres divinos que de alguna manera me dictaron mi libro. Son seres de inteligencia superior. Es una conexión directa, sin interferencias”.

Dijo que “en esos estados de meditación profunda, de pronto empecé a recibir una cantidad de información con una sabiduría superior. Luego comencé a escribir en inglés que no es mi lengua materna, y el proceso fue tan automático y fluido que mi mano no paraba de escribir. En mis cuadernos no hubo tachones, nada. Fueron ochos cuadernos que llené en la mañana y en la noche durante 15 semanas y media.

Luego me di cuenta que estaba envuelta en un diálogo con estos seres superiores, vamos a llamarlos seres divinos, maestros de la verdad y del amor. Así comenzó un diálogo donde se hacían preguntas y ellos me respondían; eso está plasmado en cada página del libro. Esos seres quieren colaborar con nuestro bienestar.

El mensaje de mi libro es que debemos vivir desde la esencia del ser y conectados desde el corazón. Esa es la esencia de esta publicación.

PD: ¿Quiénes son estos Maestros de la Verdad? ¿Cómo se materializaron en su vida para guiarla en este noble proceso de revelación espiritual y creación literaria?

LG: Como te comenté anteriormente, son seres superiores con una gran sabiduría. Estos maestros solo quieren el bienestar de la humanidad. De alguna manera uno canaliza sus mensajes. Pues yo comencé a escribir sin parar cuando sentí esa conexión con los Maestros de la Verdad, que me permitió hacer preguntas que serían contestadas a través de cada mensaje de este libro, que terminó siendo un hermoso ejercicio de amor e introspección que se divide en dos partes: 1. “El Método de la Simplicidad” y “Las 13 Leyes de la Existencia y 2. “El libro de las Revelaciones”. Allí está contemplada la sabiduría que me fue canalizada.

Mantra como vehículo

Godoy plantea que “cuando nos certificamos con Chopra usamos el mantra como un vehículo. La palabra mantra significa Mente-Vehículo. Nosotros usamos esa vibración del mantra para mantenernos aquí y al repetirla logramos un efecto calmante en el sistema nervioso central.

Dijo que pretende trasladar estas enseñanzas al mundo, a los lectores del libro y a sus alumnos.

“Cuando comienzas a meditar con intención las limitaciones van saliendo del cuerpo y del sistema. Uno se va convirtiendo en un ser más sano, mas amoroso y menos reactivo”, precisó.

Recordó que era una persona muy reactiva, muy impulsiva, “y todo esto fue saliendo. En mi caso particular llegué a convertirme en un ser más liviano a nivel emocional. Esto, como consecuencia, trae paz y serenidad, entre otras cosas. Nos volvemos más empáticos, más amorosos y entendemos que cada cual tiene sus propias realidades y necesidades. En definitiva, tenemos que convertirnos en seres más puros y compasivos”.

PD: “La aflicción genera sabiduría, pero solamente para quienes han aprendido a vivir desde el corazón”. Al revisar esta frase me viene a la mente todo el sufrimiento que ha padecido la humanidad en los últimos meses a causa del coronavirus y de una serie de actos que hablan muy mal de la condición humana ¿Teníamos que pasar por este proceso tan doloroso donde se han perdido miles de vidas humanas?

LG: El secreto, de alguna manera, es la conexión con el corazón. Para alcanzar la sabiduría y comprender el por qué de lo bueno y lo malo que nos pasa tenemos que aprender a vivir desde el corazón, en conexión con el yo.

La tristeza, agregó, es un propósito, no un fin. “La humanidad ha pasado por muchos procesos dolorosos, y salen de pie los que aprender a perdonar, lo seres empáticos y amorosos que ven más allá”.

PD: ¿Cree que aún debemos pasar por muchas cosas más para evolucionar? ¿Se producirá el despertar consciente de la humanidad?

LG: Hay que soltar, fluir, perdonarnos, amarnos y sentirnos merecedores para poder recibir y luego dar. Es la única manera de evolucionar. Luego podremos ayudar a las comunidades y los países. Se trata de evolucionar como un colectivo más consciente.

Planes futuros

La autora adelantó que ya tiene contenido para dos libros más, “pero voy poco a poco”.

Comentó que el libro “Las Llaves del Amor y la Felicidad” ya está disponible en Amazon, en la plataforma Kindle, en audible en inglés y español y en varias librerías y centros de yoga en Venezuela y en los EEUU”.