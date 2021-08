¡Miami está repleta de hermoso arte callejero!

Ciertamente no hay escasez de bellas artes callejeras en Miami. Desde Wynwood Walls hasta Little Havana y Little Haiti, Miami está repleta de impresionantes instalaciones de arte público, museos y, por supuesto, murales. Las fachadas de Miami cambian constantemente, con nuevos murales apareciendo aquí, nunca se sabe qué nueva obra de arte puede encontrar al doblar la esquina.

Esta es una lista de algunos de nuestros murales favoritos, su historia y dónde encontrarlos ahora mismo, antes de que sean derribados o pintados. ¡Así que sonríe y explora!

1. “Todos los luchadores van al cielo” de Dasic Fernández

El artista Dasic Fernández creó “Todos los luchadores van al cielo” (“Todos los luchadores van al cielo”) para celebrar el décimo aniversario de Wynwood Walls. El impactante mural fue dedicado por el artista a su país natal Chile y a todas aquellas naciones que, según Fernández, “despertaron, empezaron a luchar por las condiciones mínimas de dignidad para vivir y no se rinden hasta ver algunos cambios reales en su vida. sociedades y sistemas políticos “.

Nacido en Chile, Dasic Fernández es un artista de renombre internacional conocido por sus formas figurativas y su atrevido uso del color. Sus obras se pueden ver en todo el continente americano, desde su Chile natal en América del Sur hasta ciudades estadounidenses como Miami, Nueva York y Detroit, entre otras. En Miami, puede encontrar varias de sus obras con su característico goteo inverso, incluido el de arriba, “Blooming”, una pieza que creó para Art Basel en 2015 y algunas coloridas figuras femeninas que también puede encontrar dentro del complejo Wynwood Walls.

Dónde: Wynwood Walls, 2520 NW 2nd Ave, Miami, FL 33127.

2. “American Power” de Tristan Eaton

El artista, ilustrador y diseñador de Los Ángeles Tristan Eaton es conocido por su fuerte estilo pop que recuerda su amor por los cómics. Si bien el artista ha creado varias obras para Wynwood Walls en el pasado, nos gusta especialmente su mural “American Power” (en la foto de arriba). Eaton creó este mural para Art Basel 2017 como su contribución a los “humanKIND” de ese año.

Concebido por la artista como una oda a las mujeres estadounidenses, “American Power” se centra en varios perfiles femeninos combinados con cómics y motivos que juegan con los colores y símbolos de la bandera estadounidense. En palabras de Eaton, la pieza es “un homenaje a las mujeres poderosas de este país que están cambiando el rumbo contra la injusticia y el abuso de los hombres en el poder desde Hollywood hasta Washington DC y Wall St.”

Dónde: Wynwood Walls, 2520 NW 2nd Ave, Miami, FL 33127.

3. Bandera cubana por el Colectivo Galera

Este magnífico mural de la bandera cubana es una de las últimas incorporaciones a la escena del arte callejero de Wynwood. La colosal bandera se izó a principios de julio de 2021 como muestra de solidaridad de Miami al pueblo de Cuba, luego de los portests sin precedentes en Santiago de Cuba y La Habana a principios de este año.

El inmenso mural mide 30 pies de alto y 140 pies de ancho, la bandera “ondeando” se encuentra en el corazón de Wynwood y se dice que es la bandera cubana más grande jamás pintada en el país.

Conceptualizado y comisariado por Galera Collective, el magnífico mural se pintó durante solo un fin de semana en un impresionante esfuerzo de colaboración que contó con una docena de artistas, incluidos Ivan Roque, Bulke Styles, Mr. Smiley, Komik, Enrique “SERO” Cruz, ARTYEK, CHNK, Arive, BUNS, Michael Suarez, Dos XX y MIRO.

Dónde: 537 NW 24th St, Miami, FL 33127, EE. UU.

4. “Stop Wars” de Eduardo Kobra

El artista brasileño Eduardo Kobra es conocido por sus murales vibrantes y coloridos que a menudo se vuelven virales, como su serie antibélica “Stop Wars”. Puede encontrar esta impresionante y colorida interpretación del Maestro Jedi Yoda en la esquina de NW Second Ave y NW 27th St, pero si está buscando ver más de su trabajo, asegúrese de dirigirse también a Wynwood Walls. encontrará algunos murales más impresionantes de Kobra.

Dónde: NW Second Ave y NW 27th St.

5. Murales de México en el jardín de tequila Tacos de Pilo por Senkoe

Si alguna vez ha estado en el único jardín de tequila de Miami en Wynwood, probablemente se haya topado con este mural absolutamente impresionante que celebra la cultura mexicana. Ubicado dentro de la ubicación de Tacos Wynwood de Pilo, este hermoso mural fue creado por el muralista mexicano Senkoe en colaboración con Mandalaera. La pieza representa a Mayahuel, la diosa de la planta de agave, rodeada de dos jaguares igualmente deslumbrantes.Un mural muy apropiado para un jardín de tequila dado que el agave es la planta de la que están hechos el mezcal, el tequila y el pulque.

Dónde: Pilo’s Tacos, 158 NW 24th St, Miami, FL 33127.

6. “Bienvenidos a la Pequeña Habana”

Si ha estado en La Pequeña Habana, probablemente haya notado este divertido y bonito mural que celebra la esencia del barrio cubano de Miami. Si miras de cerca, podrás distinguir todos los símbolos de La Pequeña Habana representados dentro de las letras, incluido el dominó, el cafecito cubano y más.

Dónde: 2614 SW 8th St, Miami, FL 33135, EE. UU.

7. “A Love Supreme (Wynwood Saints)” de El Mac

Uno de los murales más grandes que encontrarás en Wynwood, “A Love Supreme”, fue encargado por The Related Group al artista El Mac en 2019. Esta pieza pacífica y acogedora que representa a un grupo de tres niños mestizos ofrece una interpretación de un nuevo Era Wynwood, una en la que el desarrollo y el dinero impulsan lo que la gente ve en el área, en lugar de los artistas que hicieron famoso a Wynwood en primer lugar.

Dónde: Wynwood 25, 240 NW 25th St, Miami, FL 33127.

8. “Un día a la vez” por ABSTRK

En 2018, el artista ABSTRK pintó este mural inspirador en honor a una miamense local, Ángeles Salmuna, que en ese entonces estaba luchando contra el cáncer en etapa 3. Estaba tan inspirado por su fuerza que comenzó la campaña GoFundMe para recaudar fondos para este proyecto que ahora puedes encontrar en “The Living Room” de R&R Studio.

Dónde: N Miami Ave y NW 40th St.

9. Love Wall en NOA Café por Renda Writer

Creado por el artista local Renda Writer, este magnífico mural “Love” cubre todo el NOA Café en Edgewater. El escritor que es conocido por sus piezas basadas en texto ha creado varios muros de “AMOR” en todo el país, ¡pero su trabajo en NOA Café le da al restaurante un toque totalmente lindo y caprichoso!

Dónde: 2711 NE 2nd Ave, Miami, FL 33137.

10. “Todo puede ser hermoso cuando lo miras con amor” por Herakut

El dúo de artistas alemanes Herakut creó esta espeluznante pieza para Art Basel en 2012 y todavía se puede ver en el centro de Miami, cerca del Olympia Theatre.

Dónde: 1334 N Miami Ave, Miami, FL 33136, EE. UU.