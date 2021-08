La Universidad de Harvard ha revelado cuáles son los 5 alimentos más saludables para nuestro organismo, son los más sanos del mundo y deberían estar presentes en nuestra dieta diaria.

Mantener un buen estado de salud depende en gran parte de nuestra alimentación y eso no es para nada nuevo. Desde hace mucho se nos ha comentado que nuestro bienestar depende de cómo hacemos nuestras comidas y el balance que tenemos en nuestra vida con ello. Si bien, cuando se empieza a entrar en el mundo de la buena alimentación, muchas veces puede parecer algo tedioso, incluso horroroso, pero la realidad de ello, es que no tiene porque ser un sufrimiento total.

La profesora Teresa Fung del departamento de Nutrición de Harvard T.H. Chan School of Public Health, destacó que tener una dieta balanceada no necesariamente representa que tenemos que sufrir al momento de consumir nuestros alimentos, incluso ha destacado que las mejores decisiones para una buena alimentación depende mucho también de agregar, no quitar. En una reciente entrevista, la experta en nutrición destacó 5 alimentos que podrían ser los más saludables y equilibradas para nuestra salud.

Salmón



Para nadie resulta una sorpresa que este tipo de pescado azul se encuentre en esta lista, pues es uno de los mejores que podemos tener. Cuenta con un alto contenido ácidos grasos omega-3 que pueden beneficiar de gran manera nuestro corazón y el cerebro. Aunado a ello, es sumamente rico en vitamina D, la cual es ideal para fortalecer los huesos. La profesora recomienda consumirlo por lo menos una vez a la semana.

Coles de Bruselas

Probablemente uno de los alimentos que suele dividir al mundo por su sabor, ya que para muchos resultan se sumamente amargas, es sin duda de las verduras crucíferas más destacadas de todas. Cuenta con un alto contenido de vitaminas del tipo A, C y K que la hacen ideal para la salud. A ellas se le suman los minerales como el potasio y ácido fólico que hacen de ella un antioxidante realmente importante para la salud. Recomienda que para quitar el amargo de su sabor se pueden asar con aceite de oliva.

Arándanos



Sin duda de los frutos rojos que más popularidad ha adquirido con el paso del tiempo, esos han sido los arándanos. Ahora con esto, nos terminan por comprobar que son ideales para su consumo diario, esto se debe principalmente al gran aporte de vitamina C que tiene en el cuerpo. Aunado a ello, también tendrá una buena dosis de vitamina A y fibra. La experta en nutrición recomienda también, que en caso de no ser temporada, aunque sí se puede encontrar la mayor parte del tiempo, será sustituir por cereza o granadas.

Nueces



Además de ser uno de los alimentos más saciantes que pueden existir, las nueces resultan ser ideales para la salud. Al ser consideradas como una grasa buena, son sumamente ricas en aceites saludables, proteínas y vitamina E, que hace de ella una excelente opción para la salud. Un último dato, un puñado de nueces solo aportará 200 calorías y es de lo más recomendado en el día.

Yogurt natural



Finalmente, tenemos el famoso yogurt natural, el cual resulta ser un gran fuente de probióticos, es decir aportará bacterias saludables a nuestro organismo para que este tenga un funcionamiento correcto. Para nadie resulta ser una sorpresa, que el tema de nuestra flora intestinal tiene un mejor funcionamiento con el consumo adecuado de yogurt. Aunado a ello, también cuenta con una alto contenido de proteínas, calcio, magnesio y vitaminas del tipo B12. Lo único que explica Fung, es que este deberá ser natural, de lo contrario el azúcar que contiene podría quitarle todos los beneficios que podría aportar realmente.