Los bebés nacidos en Estados Unidos podrían recibir una bonificación alta, no más al salir del vientre de su madre.

Esto gracias a una propuesta hecha por los senadores Cory Booker y Ayanna Pressley, quienes en febrero presentaron una ley para que cada niño tuviese una cuenta de ahorro.

Este fideicomiso sería de $1000 no más naciera, y luego iría aumentando según las ganancias de sus padres.

Cada año, se depositan en la cuenta depósitos adicionales de hasta $ 2,000, según los ingresos del hogar.

Y esta cuenta quedaría habilitada para ser utilizada luego que el niño cumpliera los 18 años.

Según los expertos, este plan para los bebés le costaría al Gobierno de los Estados Unidos entre $ 60 mil millones y $ 80 mil millones.

Además, indicaron que una persona de bajos recursos podría obtener hasta $50.000 cuando cumpliese la mayoría de edad.

En febrero, la legislación propuesta obtuvo el apoyo de varios senadores demócratas, como el líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer. Pero hasta el momento no ha habido una respuesta definitiva para su aprobación.

