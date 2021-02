Febrero es el Mes Estadounidense del Corazón, un momento en el que todas las personas pueden concentrarse en la salud cardiovascular. La enfermedad cardíaca es la principal causa de muerte en los Estados Unidos y es una de las principales causas de discapacidad. La actividad física es un paso importante para prevenir enfermedades cardíacas. Para aumentar la cantidad de actividad física en su vida, puede dar algunos pasos simples en la casa, en el empleo y en el juego.

De acuerdo con los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC), los niños en edad preescolar, de 3 a 5 años, deben estar físicamente activos durante todo el día para su crecimiento y su desarrollo. Los niños y adolescentes de 6 a 17 años deben realizar 60 minutos o más de actividad física de manera moderada a vigorosa todos los días. La actividad física, como los ejercicios que fortalecen los huesos, desarrollan los músculos y aumentan la frecuencia cardíaca, pueden ayudar a los estudiantes a desempeñarse mejor en la escuela. La actividad física proporciona más energía, aumenta la confianza en sí mismo, reduce los niveles de estrés y puede conducir a mejores calificaciones.

La Asociación Estadounidense del Corazón recomienda que una rutina de caminata diaria puede beneficiar al sistema cardiovascular para reducir el riesgo de varias afecciones, como enfermedades cardíacas y accidentes cerebrovasculares, obesidad, presión arterial alta y diabetes tipo 2 (así como osteoporosis y cánceres de mama y colon). Además de reducir la presión arterial y la ansiedad, la actividad física lo ayuda a dormir mejor y puede ayudar a mejorar el estado de ánimo y aumentar los niveles de energía.

Aunque la actividad física puede ser un desafío sin salir de la casa, la forma más sencilla de ponerse en movimiento y mejorar su salud es comenzar a caminar. Caminar es gratis, fácil y se puede hacer en cualquier lugar. Se anima a los estudiantes que asisten a la escuela en línea que tomen descansos periódicos para mejorar la actividad física. Cualquier cantidad de movimiento es mejor que nada y los estudiantes pueden dividirlos en períodos cortos de actividad a lo largo del día. Una caminata rápida de 5-10 minutos varias veces se va sumando para llegar a la meta de los 60 minutos diarios.

Los maestros de educación física de las Escuelas Públicas del Condado de Miami-Dade promueven constantemente actividades físicas que se pueden hacer en la casa. Un buen ejemplo es la calistenia. Estos son ejercicios que se realizan con poco o ningún equipo y dependen del propio peso corporal de la persona. Estos ejercicios tienen diferentes niveles de intensidad y ritmo y permiten el desarrollo de la fuerza, la resistencia, la flexibilidad y la coordinación. Estas lecciones brindan a los estudiantes de 30 a 60 minutos de actividad física y pueden incluir ejercicios aeróbicos, baile, saltar la soga, flexiones y abdominales, y deportes como baloncesto, fútbol, fútbol americano, tenis y voleibol.

Estas actividades son una excelente manera para que los estudiantes, maestros y padres de familia se capaciten y se pongan en forma para el próximo Reto 5K del Superintendente de correr / caminar (Superintendent’s Challenge 5K Run / Walk). Este evento anual promueve la salud y el bienestar en nuestras escuelas y comunidad. Se le anima a todas las escuelas pública de Miami-Dade que organicen equipos y maximicen la participación. Las escuelas recibirán una parte de las ganancias que recaude su equipo. Este año, debido a inquietudes sobre la salud y el bienestar de los participantes, el 5K del Superintendente se llevará a cabo virtualmente del 6 al 13 de marzo del 2021. Los participantes podrán correr en sus propias comunidades y su tiempo será medido en sus teléfonos por la aplicación RaceJoy.

El Departamento de Habilidades para la Vida y Programas Especiales (Life Skills & Special Programs) proporciona a los maestros una gran cantidad de recursos para los estudiantes que participan en la educación física de manera virtual. Las actividades se publican a través de Microsoft Teams, se proporcionan en guías de ritmo de instrucción y se puede acceder a dichas en http://lifeskills.dadeschools.net. Los maestros de educación física a menudo requieren que los estudiantes realicen

registros y diarios de acondicionamiento físico para documentar sus esfuerzos para mantenerse activos. Se anima a los padres de familia y hermanos a unirse a estas actividades cuando sea posible, haciendo que la aptitud física sea una aventura familiar. Juntos, podemos asegurarnos que los niños se mantengan activos y saludables. Visite www.cdc.gov/physicalactivity/basics/pa-health/index.htm para obtener más información de los CDC sobre los beneficios para la salud de la actividad física. Los recursos adicionales incluyen los siguientes:

Asociación Estadounidense del Corazón (American Heart Association):

www.heart.org/en/get-involved/advocate/federal-priorities/physical-activity

Fundamentos de Body Mind (Body Mind Essentials):

bodymindessentials.com/physically-active- while-social-distancing/

Futuros brillantes (Bright Futures):

brightfutures.aap.org/Bright%20Futures%20Documents/BF4_PhysicalActivity.pdf

U .S. Departamento de Salud y Servicios Humanos (U.S. Department of Health and Human Services): https://health.gov/news/202004/staying-active- while – social – distancing – questions- and- answers

https://health.gov/sites/default/files/2019-09/Physical_Activity_Guidelines_2nd_edition.pdf

Zachary Garvin, Director ejecutivo

División Académica (Division of Academics)

Oficina de Habilidades para la Vida y Programas Especiales

Escuelas Públicas del Condado de Miami-Dade