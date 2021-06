Un estudio reciente demostró que si las personas logran una pérdida de peso considerable y la mantienen para controlar su diabetes de tipo 2, muchas pueden también controlar eficazmente su hipertensión y dejar o reducir su medicación antihipertensiva.

El Ensayo Clínico de Remisión de la Diabetes (DIRECT) de las Universidades de Glasgow y Newcastle para la Diabetes, financiado por el Reino Unido, desarrolló un programa de control de peso que ha demostrado ser eficaz para reducir la presión arterial y reducir la necesidad de medicamentos para la presión arterial alta.

El programa implica un inicio de 12 semanas con una dieta de fórmula nutricionalmente completa, que debería inducir una pérdida de peso de más de 15 kg si se sigue por completo.

Not everyone's interested in a diet that's consistently associated with higher mortality. Granted, correlation doesn't necessarily mean causation, but if low carb diets aren't even correlated/associated with lower mortality, then it's unclear how they could cause lower mortality pic.twitter.com/mtuE4XYoHx

— Andrew (@awr4645) September 1, 2020