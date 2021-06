¿Qué es lo que más te gusta de los cachorros? Sea lo que sea, puedes tener la seguridad de que los cachorros están preparados para comunicarse contigo poco después de su nacimiento, dice Emily Bray, investigadora asociada postdoctoral en el Centro de Cognición Canina de Arizona en la Escuela de Antropología de la Universidad de Arizona.

“Los cachorros mirarán y devolverán la mirada social de una persona y utilizarán con éxito la información proporcionada por esa persona en un contexto social desde una edad muy temprana, todo antes de cualquier experiencia extensa con personas”, dijo Bray.

Bray ha estado estudiando el desarrollo de perros guía durante la última década en colaboración con Canine Companions, una organización sin fines de lucro que proporciona perros sin cargo a adultos, niños y veteranos con discapacidades físicas o cognitivas.

En un estudio publicado el jueves en la revista Current Biology, Bray y su equipo evaluaron a 375 cachorros que tenían alrededor de 8 semanas de edad en una batería de medidas sociocognitivas que ya se habían administrado a perros adultos.

Una tarea fue el contacto visual con el investigador, otra fue seguir el gesto de la mano y los ojos del investigador hacia una golosina escondida debajo de una de las dos tazas a unos 4 pies (1,3 metros) de distancia. Los investigadores escondieron las golosinas por igual entre las tazas izquierda y derecha.

“Sabemos que los perros adultos son buenos en estas tareas”, dijo Bray. “¿Cuándo comienza eso? ¿Se necesitan años de observar a los humanos y vivir con los humanos, o es esa habilidad algo para lo que están más preparados biológicamente y que ha evolucionado a lo largo de la domesticación?”

Los 375 cachorros eran labradores, golden retriever o una mezcla de labrador dorado y todavía vivían con su madre y sus compañeras de camada. Ninguno se había ido a vivir con entrenadores voluntarios, donde comenzaría una extensa interacción humana uno a uno.

De hecho, muchos de los cachorros pudieron seguir el gesto o la mirada de una persona hacia un regalo oculto desde la primera prueba, sin entrenamiento.

Más del 40% de la variación en la capacidad de un cachorro para seguir el punto con el dedo o la mirada de un humano podría explicarse por los genes que han heredado, dijo Bray.

¿Por qué los cachorros se involucraron en primer lugar? Los investigadores llamaron la atención del cachorro con una voz aguda, lo que las mamás humanas llamarían “charla de bebés”.

Oficialmente llamada “parentese”, la versión humana usa palabras reales y una gramática correcta, pero entregada en un tono más alto, un tempo más lento y una entonación exagerada, a menudo mezclada con sonidos y palabras tontas.

Los estudios han encontrado que tales entonaciones son clave para impulsar el desarrollo del habla y el lenguaje de un bebé humano. Además, los bebés tienen una preferencia innata por ese tipo de conversación.

No todos los cachorros respondieron por igual, dijo Bray: “Algunos cachorros te miran fijamente con los ojos, otros están durmiendo en la esquina, como si no me importara”.

Pero el equipo siguió a 160 de los cachorros hasta la edad adulta y los evaluó en las mismas tareas nuevamente para ver si su comportamiento como cachorro predecía cómo actuarían como adultos.

Este cachorro está muy concentrado en el investigador mientras usa el “habla dirigida por el perro” o el lenguaje infantil.

Un resultado de la investigación, dijo Bray, es que dará más pistas sobre los rasgos de un perro que eventualmente se convertirá en un perro de trabajo exitoso, lo que podría hacer que el proceso de selección y entrenamiento sea más efectivo y eficiente.

La investigación futura se centrará en tratar de encontrar qué genes están unidos a qué rasgos, de modo que ese proceso pueda refinarse aún más, dijo Bray, junto con qué genes podrían estar asociados con el deterioro cognitivo a medida que los perros envejecen.

“Hay mucho trabajo por hacer con los cachorros”, dijo Bray con una sonrisa. “Es un trabajo duro, pero alguien tiene que hacerlo”.

