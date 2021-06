Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de EE.UU. flexibilizaron su estricta política para viajes en crucero, bajando el nivel de alerta de 4 (puesto en abril de este año), a Nivel 3.

Además dijeron que la nueva medida es específica para los pasajeros que no están completamente vacunados.

Según los CDC, una alerta de nivel 4 o muy alta, significa que la gente debe “evitar viajar a este destino”, reportó NbcMiami.

#COVID19 may be new, but the COVID-19 vaccines are built on trusted work that goes back decades. COVID-19 vaccines are safe and effective. Get vaccinated as soon as you can. Learn more: https://t.co/2MAK2FwZ91 . pic.twitter.com/p5gN2X0WP0

La advertencia de nivel 3 insta a la gente a vacunarse antes de viajar y que “los viajeros no vacunados deben evitar los viajes no esenciales a este destino”.

El nuevo aviso de alerta afirma que “dado que el virus se propaga con mayor facilidad entre las personas que se encuentran en espacios cerrados a bordo de los barcos, la posibilidad de contraer el COVID-19 en los cruceros es alta”, y continúa advirtiendo que quienes no estén totalmente vacunados “con un mayor riesgo de enfermedad grave eviten viajar en cruceros, incluidos los fluviales”.

Si se viaja sin estar vacunado, los CDC dicen que hay que hacerse la prueba de 1 a 3 días antes del viaje y de 3 a 5 días después del mismo.

Además, aquellos que no estén totalmente vacunados deben auto-cuarentena durante siete días después de viajar en crucero, incluso con un resultado negativo en la prueba de COVID-19, y cuarentena durante 10 días si no se hacen la prueba.

#COVID19 cases are continuing to decrease in most parts of the United States.

The 7-day average of daily new cases is 12,192, down 15.8% from the previous week. Get vaccinated as soon as you can. More data: https://t.co/gp6X4zBMdj. pic.twitter.com/golUw7SOJQ

— CDC (@CDCgov) June 16, 2021