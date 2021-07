Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de EE.UU. volvieron a recomendar hace dos días usar mascarillas en espacios interiores a los vacunados contra la COVID-19 más de dos meses después de anunciar lo contrario.

Según la última guía de la autoridad sanitaria, se aconseja a las personas completamente vacunadas que usen mascarillas en “entornos públicos cerrados” en lugares con niveles de transmisión “sustancial” o “alto” así como se ha indicado el uso de estas en escuelas de cara al próximo curso escolar, reportó Infobae.

En mayo pasado, los CDC habían retirado la directiva de uso de barbijo para las personas vacunadas en Estados Unidos, pero ciudades como Los Ángeles y Filadelfia restablecieron el mandato.

La transmisión comunitaria y los niveles de riesgo personal son dos factores para tener en cuenta, según los expertos.

Las vacunas contra el COVID demostraron ser efectivas contra las versiones más duras de la enfermedad que conllevan hospitalización y muerte. Pero expertos afirman que no es igual para todos y que la gente debe considerar factores como la transmisión comunitaria, los niveles de riesgo personal y su propia tolerancia al riesgo para decidir qué les conviene.

El nuevo consejo de “enmascaramiento” del CDC se basó en parte en datos que muestran que el virus puede prosperar en las vías respiratorias de las personas vacunadas. Ahora se esperan nuevos hallazgos para mañana viernes.

La recomendación de que las personas vacunadas en algunas partes del país se quiten el polvo de las máscaras se basó en gran medida en un hallazgo problemático, según la Dra. Rochelle Walensky, directora de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. “Una nueva investigación mostró que las personas vacunadas infectadas con la variante Delta portan enormes cantidades del virus en la nariz y la garganta”, expresó Walensky a The New York Times.

#DeltaVariant surging in U.S. New data show Delta much more contagious than previous versions of #COVID19. Unvaccinated people: get vaccinated & mask until you do. Everyone in areas of substantial/high transmission should wear a mask, even if vaccinated. https://t.co/tt49zOEC8N — CDC (@CDCgov) July 27, 2021

El hallazgo contradice lo que los científicos habían observado en personas vacunadas infectadas con versiones anteriores del virus, que en su mayoría parecían incapaces de infectar a otros.

Esa conclusión fue un duro golpe a los estadounidenses: las personas con las llamadas infecciones de avance (casos que ocurren a pesar de la vacunación completa) de la variante Delta pueden ser tan contagiosas como las personas no vacunadas, incluso si no tienen síntomas.

Eso significa que las personas completamente inmunizadas con niños pequeños, padres ancianos o amigos y familiares con sistemas inmunológicos débiles deberán renovar la vigilancia, particularmente en las comunidades de alta transmisión. Es posible que los estadounidenses vacunados deban usar máscaras no solo para protegerse a sí mismos, sino también a todos en su órbita.

Esta nueva medida se da en medio de la preocupación que hay por la peligrosidad de la variante Delta y en un momento donde en Estados Unidos hay 67.000 casos nuevos por día en promedio. Si las personas vacunadas transmiten la variante Delta, pueden estar contribuyendo a los aumentos, aunque probablemente en un grado mucho menor que las no vacunadas.

As of July 26, national forecasts predict 4,800–20,000 new #COVID19 hospitalizations will likely be reported on August 23. More: https://t.co/Xys80ZGlxV. pic.twitter.com/QqAuanRcM7 — CDC (@CDCgov) July 29, 2021

El CDC aún no ha publicado sus datos, lo que frustra a los expertos que quieren comprender la base del cambio de opinión en las máscaras. Cuatro científicos familiarizados con la investigación dijeron que era convincente y justificaba el consejo del C.D.C. de que los vacunados usen máscaras nuevamente en espacios públicos interiores.

La investigación fue realizada por personas ajenas al CDC., dijeron los científicos, y la agencia está trabajando rápidamente para analizar y publicar los resultados. La agencia espera publicar la investigación el viernes, dijo un funcionario.

Algunas de las investigaciones pueden estar relacionadas en parte con un brote en Provincetown, Massachusetts, donde las festividades del 4 de julio han provocado 882 casos hasta el jueves. Casi las tres cuartas partes de esas personas estaban completamente vacunadas.

La agencia también ha rastreado datos del Covid-19 Sports and Society Workgroup, una coalición de ligas deportivas profesionales que realiza pruebas a más de 10,000 personas al menos diariamente y secuencia todas las infecciones.

As of July 26, national forecasts predict 1,800–6,900 new #COVID19 deaths will be reported during the week ending August 21. That would bring the projected total number of U.S. deaths to 619,000–633,000. More: https://t.co/rcqjOX3Ypl. pic.twitter.com/hPZNhkbedk — CDC (@CDCgov) July 29, 2021

“Aún no está claro qué tan comunes son las infecciones progresivas y cuánto tiempo persiste el virus en el cuerpo en esos casos. Los avances son raros y las personas no vacunadas representan la mayor parte de la transmisión del virus”, dijo el Dr. Walensky.

Las revisiones sugieren que incluso las personas completamente inmunizadas pueden ser vectores reacios del virus. “Creemos que podrían hacerlo a nivel individual, por lo que actualizamos nuestra recomendación”, agregó Walensky.

Los nuevos datos no significan que las vacunas sean ineficaces. Las vacunas aún previenen poderosamente las enfermedades graves y la muerte, como se suponía que debían hacerlo, y las personas con infecciones irruptivas rara vez terminan en un hospital.

As of July 26, national forecasts predict 200,000–1,200,000 new #COVID19 cases will likely be reported during the week ending August 21. More: https://t.co/7AP4I3S9PU. pic.twitter.com/eGQV0sL32N — CDC (@CDCgov) July 29, 2021

Alrededor del 97 por ciento de las personas hospitalizadas con Covid-19 no están vacunadas, según datos del C.D.C. Pero los científicos advirtieron incluso el año pasado que las vacunas podrían no prevenir por completo la infección o la transmisión.

Las versiones anteriores del virus rara vez traspasaron la barrera de la inmunización, lo que provocó que el C.D.C. para advertir en mayo que las personas vacunadas pueden ir a interiores sin mascarillas.

Las reglas habituales no parecen aplicarse a la variante Delta

La variante Delta es dos veces más contagiosa que el virus original, y un estudio sugirió que la cantidad de virus en personas no vacunadas infectadas con Delta podría ser mil veces mayor que la observada en personas infectadas con la versión original del virus.

Las anécdotas de grupos de infecciones irruptivas se han vuelto cada vez más frecuentes, con grupos de personas vacunadas que informan resfriados, dolor de cabeza, dolor de garganta o pérdida del gusto u olfato, síntomas de una infección en el tracto respiratorio superior.

Pero la inmensa mayoría no acaba necesitando cuidados médicos intensivos, porque las defensas inmunitarias producidas por la vacuna destruyen el virus antes de que llegue a los pulmones.

“Seguiremos viendo un impacto enorme, enorme, enorme en la gravedad de la enfermedad y la hospitalización”, dijo Michal Tal, inmunólogo de la Universidad de Stanford. “Eso es realmente para lo que se hizo la vacuna”.

Las vacunas contra el coronavirus se inyectan en el músculo y la mayoría de los anticuerpos producidos en respuesta permanecen en la sangre. Algunos anticuerpos pueden llegar a la nariz, el principal puerto de entrada del virus, pero no lo suficiente como para bloquearlo. “Las vacunas son hermosas, funcionan, son increíbles”, expreso por su parte Frances Lund, inmunóloga viral de la Universidad de Alabama en Birmingham. “Pero no te van a dar esa inmunidad local”.

Cuando las personas están expuestas a cualquier patógeno respiratorio, puede encontrar un punto de apoyo en el revestimiento mucoso de la nariz, sin causar ningún daño más allá de eso. “Si camina por la calle y toma muestras de personas, encontrará personas que tienen virus en la mucosa que son asintomáticas”, dijo el Dr. Michael Marks, epidemiólogo de la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres. “Nuestro sistema inmunológico está luchando principalmente contra estas cosas la mayor parte del tiempo”.

Pero la variante Delta parece florecer en la nariz, y su abundancia puede explicar por qué más personas de las que esperaban los científicos están experimentando infecciones y síntomas parecidos al resfriado.

Aún así, cuando el virus intenta penetrar en los pulmones, las células inmunitarias de las personas vacunadas aumentan y eliminan rápidamente la infección antes de que cause muchos estragos. Eso significa que las personas vacunadas deben estar infectadas y ser contagiosas durante un período de tiempo mucho más corto que las personas no vacunadas, dijo el Dr. Lund.

“Pero eso no significa que en esos primeros días, cuando están infectados, no puedan transmitirlo a otra persona”, agregó.