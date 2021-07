Cada vez se comienza a hablar menos de la pandemia y más de las actividades regulares, en esta ocasión Miami estará llena de conciertos esta semana y es por eso que te traemos los más populares para este periodo.

A coontinuación la lista elaborada por Miami New Times.

La Goony Chonga

La Goony Chonga, criada en Miami y residente en Los Ángeles, está de regreso en la ciudad mágica como cabeza de cartel en el Ground Miami el jueves. La prometedora MC lanzó su tercer álbum, Dinero , un híbrido de trap-reggaetón en español, el año pasado. Con actuaciones junto a artistas como Janelle Monae y el ícono puertorriqueño Ivy Queen en el Primavera Sound Festival en España alineadas en un futuro cercano, se podría decir que La Goony está en auge. 10 pm el jueves 29 de julio en el Ground, 34 NE 11th St., Miami; thegroundmiami.com . Los boletos cuestan $ 15 a través de eventbrite.com.

Rick Ross en Daer

El jefe del rap Rick Ross se presentará en vivo en el Daer Nightclub en Hollywood el viernes y será uno de los conciertos más sonados de Miami. El rapero de Port of Miami acaba de cumplir el 15 aniversario de su gran álbum. Disfrute de la actuación en el lugar de 44,000 pies cuadrados, interior y exterior en el Guitar Hotel de forma curiosa en Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood. 11 pm el viernes 30 de julio en Daer Nightclub, 1 Seminole Way, Hollywood; 954-779-4750, hardrocknightlife.com. Los boletos cuestan $ 30 a través de tixr.com .

Mor Elian en Floyd

La DJ / productora berlinesa Mor Elian actuará en Floyd el viernes por la noche, tocando el embriagador techno que la ha convertido en un elemento fijo de las escenas de clubes a ambos lados del charco. (Elian se mudó a Los Ángeles a una edad temprana y ha trabajado incansablemente para llevar la escena de la música dance de la que se había enamorado en su lugar de nacimiento, Tel Aviv, a Hollywood Hills). En estos días, la DJ presenta un programa de radio mensual en Rinse FM, y además de producir un puñado de discos en su sello, Elian también ha lanzado sus pistas en un puñado de sellos, incluido Hypercolour del Reino Unido. Sister System y Bort se unen a la alineación como apoyo local. 11 pm el sábado 31 de julio en Floyd, 34 NE 11th St., Miami; 786-608-2824; floydmiami.com . Los boletos cuestan entre $ 10 y $ 20 a través de eventbrite.com .

Allan Harris en South Miami-Dade Cultural Arts Center

El galardonado artista de soul y jazz Allan Harris actuará en el Black Box Theatre del South Miami-Dade Cultural Arts Center el sábado, antes del próximo lanzamiento del cantante, Kate’s Soulfood , una oda a su tía Kate, que era dueña de un restaurante en Harlem junto al histórico Apollo Theatre, un restaurante favorito de los artistas de Apollo. La presentación incluye dos asientos, uno a las 7 pm y otro a las 9 pm 7 y 9 pm el sábado 31 de julio en el Centro de Artes Culturales South Miami-Dade, 10950 SW 211th St., Cutler Bay; 786-573-5300; smdcac.org . Los boletos para el concierto en Miami cuestan entre $ 60 y $ 110 a través de tickets-smdcac.miamidade.gov .

Dave Matthews Band en el anfiteatro financiero iThink

La famosa banda de jam de los 90 se dirige al iThink Financial Amphitheatre en West Palm Beach el sábado para una estadía de dos noches. El espectáculo, originalmente programado para 2020, fue reprogramado debido a COVID-19. Los invitados pueden esperar un espectáculo que abarca todo el catálogo, que incluye material en vivo nuevo y nunca antes escuchado. 7:30 pm el viernes 30 de julio y el sábado 31 de julio en iThink Financial Amphitheatre, 601-7 Sansburys Way, West Palm Beach; 561-795-8883; livenation.com . Los boletos cuestan entre $ 50 y $ 115 a través de livenation.com .

Sech en el Oasis

El reggaetonero panameño Sech se dirige al Oasis en Wynwood para entregar su suave y poética meditación como se ve en su tercer álbum, 42 , que salió en abril. El cantante ya ha dejado una marca indeleble en la escena de la música latina con sus trabajos de debut y segundo año, Sueños y 1 de 1, respectivamente, estableciéndose como uno a seguir en el mundo de los talentos vocales de habla hispana. 7 pm el domingo 1 de agosto en el Oasis, 2335 N. Miami Ave., Miami; oasiswynwood.com . Los boletos cuestan de $ 55 a $ 100 a través de tixr.com .