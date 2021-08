El juego final que coronó a las atletas paralizó a todo el país, donde el Bádminton es casi una religión -como el béisbol para los Estados Unidos– y provocó una emoción inconmensurable que hizo vibrar a todos los habitantes en el momento en que se confirmó el resultado final, tras poco menos de una hora por: 21-19 y 21-15.

A historical win!

Greysia Polii and Apriyani Rahayu secure #INA's first ever #Badminton women's doubles Olympic gold – and the nation's first of #Tokyo2020.@bwfmedia @nocindonesia1 pic.twitter.com/F0HDisviLI

— Olympics (@Olympics) August 2, 2021