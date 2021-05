En el 2022 se celebrarán los 70 años del reinado de la Reina Isabel II y por esta razón quieren realizar este Jubileo por todo lo alto.

Luego que en 2020 y en 2021 las celebraciones se tuvieran que hacer muy limitadas debido a la pandemia, el principe Carlos anunció la campaña para el 2022.

El heredero ha anunciado el arranque de una nueva campaña para pedir al pueblo británico que, en honor a su madre la Reina Isabel, planten un árbol. Justo como ellos hicieron con una foto hecha pública hoy pero tomada a principios de marzo en los jardines de Windsor, donde cavaron un hoyo y transplantaron un pequeño roble con el que dar ejemplo y asegurarse así el éxito de esta iniciativa. Reseñó Vanity Fair.

Today marks the launch of The Queen’s Green Canopy, a tree planting initiative to mark The Queen’s Platinum Jubilee in 2022 and to enhance our environment now, and for generations to come. 🌳 🌱

The initiative invites people to “Plant a Tree for the Jubilee”! @qgcanopy pic.twitter.com/okkwwhBrIi

