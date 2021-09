Se dice que Tua Tagovailoa puede ser el jugador diferenciador de los Dolphins en esta temporada de la NFL, pero el mariscal de campo no será parte de los cinco capitanes del equipo de Miami.

A la ofensiva, los dos capitanes serán el receptor Mack Hollins y el liniero ofensivo Jess Davis. Mientras que el apoyador Elandon Roberts, el back defensivo Jason McCourty y el profundo Clayton Fejedelem completaron la nómina oficial de capitanes de los Dolphins,

Your captains for the 2021 season… #FinsUp

🔘 @Roberts_52

🔘 @99JesseDavis

🔘 @ClayFejedelem

🔘 @mackhollins

🔘 @McCourtyTwins pic.twitter.com/ye6sPWdSmE

— Miami Dolphins (@MiamiDolphins) September 8, 2021