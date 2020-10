La diáspora dominicana en los Estados Unidos, es una vibrante comunidad, que por décadas ha presentado gran influencia sobre el estado económico y político de la República Dominicana. Sin embargo, lo mismo no ha sido cierto, para la nación en la que viven.

Por redacción MiamiDiario

A pesar de estar presente por casi 3/4 de siglo en los Estados Unidos, no es hasta hace una década, que los dominicanos residentes en la nación americana entendieron que el poder de su voto, activismo y participación, tenía mayor incidencia en lo local y las cosas que le afectan, que en las de su nación de origen, a la cual le dedicaban infinita atención, a pesar de no poder incidir sobre ella.

Ahora, luego de alcanzar a ser una población de más de 2 millones, pensaríamos que la participación en procesos electorales, el aspirar o asumir cargos públicos, políticos, institucionales y empresariales estarían a la orden del día, pero lo cierto es que hay un largo trecho entre reconocer algo y actuar sobre ello. Como colectivo, los dominicanos que residen en los Estados Unidos, aún no hemos alcanzado esa reflexión. En el nordeste de los Estados Unidos, principalmente en New York, New Jersey y Rhode Island, sí, pero en el resto del territorio, como comunidad, aún no hemos encontrado nuestra voz y lugar.

A veces, con una experiencia “X”, podemos gestionar un resultado “Y”

Después de ser testigos de cómo los dominicanos residentes en Estados Unidos estaban tan activamente involucrados en el proceso electoral de Republica Dominicana este pasado verano, y consciente de que lo mismo no sucedería con el proceso local, estatal y nacional Estados Unidos, sentimos que era necesario que nuestra comunidad mantuviera ese mismo fervor por las causas locales y se registrara para votar en el proceso electoral de los Estados Unidos.

Entonces, con el apoyo de Angela Cruz como productora y Millie Herrera como coordinadora, la pasada Congresista Estatal, Daisy J. Báez, y el Chairman de la Fundación Diáspora y Desarrollo, Rodolfo R. Pou, optaron por impulsar la iniciativa, “Los Dominicanos Votan”, junto al respaldo de la comunidad dominicana del sur de la Florida.

Para lograrlo, recurrirían tres puntos básicos. 1- Hacerles saber cuántos somos y dónde estamos. 2- Mostrarles cómo y dónde podíamos realmente incidir. 3- Informarles todo lo concerniente al proceso electoral (fechas, procedimiento, localidades…). Enfatizaríamos esa estrategia, con una fuerte campaña de información vía las redes sociales y un a reunión pública cada semana, bajo la plataforma ZOOM.

Comenzaron los acercamientos

Lo que pareciera un encuentro entre interesados en impulsar el voto dominicano, apoyado inicialmente por figuras nuestras, como las Comisionadas Municipales Digna Cabral y Larissa Chanzes, prontamente se convertiría en un escenario donde instituciones que se dedican a promover el derecho al voto, como Hispanic Federation, se verían representada y apoyarían la iniciativa. Esa proyección inicial, también llamó la atención de políticos de renombre, que querían conversar con la comunidad quisqueyana. Además de conocer sus intereses, necesidades y composición, las figuras públicas expusieron el valioso mensaje sobre la importancia del voto y comprender el valor de la influencia de los inmigrantes dominicanos en el porvenir de su comunidad y la de los Estados Unidos.

A lo largo de las ultimas doce semanas, desde estrategas del voto latino, figuras nacionales de la talla de la Honorable Congresista Debbie Murcasel-Powell, Honorable Congresista Donna Shalala y nuestro leader de la Diáspora Dominicana en el exterior el Honorable Congresista Adriano Espaillat. También nos visitaron miembros de pasadas administraciones incluyendo el Honorable Senador de Colorado y ex Secretario de Interior Ken Salazar y la congresista y ex secretaria de Salud Hilda Solís, sacaron una hora de su sábado, para hablar espléndidamente con los dominicanos.

Para el cierre de la temporada, este sábado 31 de octubre, Valerie Biden Owens, hermana y asesora de toda una vida del candidato a la presidencia por el partido demócrata, Joe Biden, estará conversando y tomando preguntas de nuestra comunidad. La invitación a la población, queda abierta.

Aquí para quedarse

Los dominicanos Votan no es una iniciativa que piensa desaparecer luego de este proceso electoral del 2020. La organización se proyecta a estar presente en todas las contiendas futuras, donde el dominicano pueda tener vos y voto, sosteniendo reuniones periódicas e informando mediante publicaciones, fechas importantes de votación y los procesos de registro para votar. Su interés continuara siendo, el educar a la Diáspora Dominicana sobre el proceso político de los Estados Unidos y en ejercer nuestra responsabilidad constitucional de votar para elegir las personas que nos representaran en todos los niveles gubernamentales, desde lo municipal, lo estatal y el gobierno federal.

DATOS DE IMPORTANCIA:

32 millones de latinos podrán votar en estas elecciones. Pero una investigación sugiere que, en los Estados de campo de batalla, el 57% de ellos no votarán.

La mayoría de los 23 millones de inmigrantes elegibles para votar en las elecciones de 2020 viven en solo cinco Estados. Uno de los principales campos de batalla lo es la Florida, donde los latinos constituyen el 54% de los votantes inmigrantes elegibles. Mucho más que la proporción de votantes inmigrantes blancos, negros y asiáticos en el Estado (17%, 16% y 10% respectivamente).

Las cifras de hace cuatro años nos indican que, a pesar de que en la Florida los inmigrantes descendientes de Cuba son los más, con 606,000 votantes, los inmigrantes que se identifican como dominicanos ya superan los 170,000 elegibles para votar y muestran un sostenido crecimiento de 71% desde entonces, definiéndolos como el tercer grupo mayor fuerza electoral, entre los latinos que residen en el Estado del Sol. Los dominicanos tienen el poder de incidir sobre nueve distritos congresuales de la Florida y a su vez impactar los resultados desde lo municipal a lo presidencial. Y esa influencia solo va a seguir creciendo y afinándose.

-El asunto ahora es seguir informándoles sobre el poder que poseen, insistir en que se registren y asegurarse de que ejerzan el voto.

Con información de Nota de Prensa

También te puede interesar: