Luego de que Elsa pasara a ser el primer huracán de 2021, y la tormenta «E» número 1, en la historia de la cuenca del Atlántico, los expertos en huracanes predicen más tormentas para este 2021.

El jueves, la Universidad Estatal de Colorado (CSU), difundió un pronóstico actualizado que prevé 20 tormentas con nombre; incluyendo huracanes y cuatro de los más importantes que podrían ser de categoría 3 o superior.

La CSU predijo 18 tormentas con nombre y ocho huracanes, el mes pasado. El informe emitido por la CSU, informa «hemos aumentado nuestro pronóstico ligeramente y seguimos pronosticando una temporada de huracanes en la cuenca del Atlántico de 2021 por encima del promedio», reportó Local10.

Seasonal #hurricane forecast from @ColoradoStateU increases numbers and calls for active 2021 Atlantic hurricane season. New forecast calls for 20 named storms (including the 5 that have already formed), 9 hurricanes and 4 major (Cat 3+) hurricanes. https://t.co/xbmJEkmawM pic.twitter.com/JdSs7MTGqg

— Philip Klotzbach (@philklotzbach) July 8, 2021