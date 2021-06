La Oficina del Director de Inteligencia Nacional (ODNI) de Estados Unidos señaló en un informe publicado este viernes que se han registrado avistamientos de más de 140 fenómenos aéreos no identificados (UAP), mejor conocidos como ovnis.

De los 144 encuentros de este tipo que se han documentado desde 2004, solo uno fue identificado con alta confianza mientras que los otros siguen siendo un misterio, indicó el informe enviado al Congreso.

El documento explicó que los avistamientos pueden deberse a desorden en el aire, fenómenos atmosféricos naturales, o programas de alto secreto del gobierno de Estados Unidos. Pero también dejó abierta la puerta a “otras” explicaciones.

“Probablemente hay varios tipos de UAP que requieren diferentes explicaciones basadas en la variedad de apariencias y comportamientos descritos en los informes disponibles”, dijo el informe reseñado por The Hill.

“Aunque la mayoría de las UAP descritas en nuestro conjunto de datos probablemente permanezcan sin identificar debido a datos limitados o desafíos para el procesamiento o análisis de la recopilación, es posible que necesitemos conocimientos científicos adicionales para recopilar, analizar y caracterizar con éxito algunos de ellos”, agregó.

El informe precisó que de los 144 casos, 18 involucraron a observadores que informaron “patrones inusuales de movimiento de UAP o características de vuelo”.

“Algunos UAP parecían permanecer estacionarios con vientos en altura, moverse contra el viento, maniobrar abruptamente o moverse a una velocidad considerable, sin medios de propulsión discernibles”, dice el informe.

Las características inusuales de vuelo “podrían ser el resultado de errores de sensores, falsificaciones o percepciones erróneas del observador y requieren un análisis riguroso adicional”, agrega el documento.

La mayoría de los avistamientos de ovnis ocurrieron en campos de entrenamiento y pruebas militares de Estados.

El informe dijo que los fenómenos representan un problema de seguridad de vuelo y una posible preocupación de seguridad nacional, particularmente si son “recopilaciones sofisticadas contra actividades militares estadounidenses por parte de un gobierno extranjero o demuestran una tecnología aeroespacial revolucionaria por parte de un adversario potencial”.

La evaluación sin clasificar de nueve páginas fue dirigida por los legisladores que insertaron el requisito del informe en el proyecto de ley de autorización de inteligencia del año pasado, en medio de un aumento en los avistamientos de ovnis por parte de aviadores militares estadounidenses.

The US Navy photographed & filmed “spherical” shaped UFOs & advanced transmedium vehicles; here is some of that footage. Filmed in the Combat Information Center of the USS Omaha / July 15th 2019 / warning area off San Diego @ 11pm PST. No wreckage found. No craft were recovered. pic.twitter.com/tK1YTG8sJ7

— Jeremy Corbell (@JeremyCorbell) May 14, 2021