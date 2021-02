Los Marlins de Miami siguen ajustando sus piezas, para la temporada 2021 de las Grandes Ligas y este sábado anunciaron la contratación del experimentado lanzador Dylan Floro. Así lo informó el reconocido periodista Jorge Ebro, en el Miami Herald.

Floro quien llegó a los Marlins proveniente del equipo campeón de la Serie Mundial 2020, los Dodgers de Los Ángeles buscará darle mayor profundidad al bullpen de los dirigidos por Don Matingly.

Floro, un lanzador derecho de 30 años de edad tiene un repertorio de lanzamiento que comienza con una recta que está por las 90 millas.

Luego ese lanzamiento lo mezcla con un slider y el cambio de velocidad, para así retirar a los bateadores con mayor facilidad .

En su carrera ha estado con los Rays de Tampa Bay, los Cachorros de Chicago y por último los Dodgers de Los Ángeles. Su pacto con los Marlins será hasta el 2023.

En 159.2 innings que ha laborado desde el bullpen, en 109.2 episodios se han producido del séptimo capítulo en adelante, además de mostrar unos excelentes números en el de departamentos de ponches con bases por bola: 139 a 28, e incluso de esta última cifra 13 pasaportes han sido de manera intencional.

Para hacerse de los servicios de Floro, los Marlins entregaron a los prospectos Alex Vesia y Kyle Hurt.

Vesia, fue una elección de la ronda 17 del Draft del 2018 y que tuvo la oportunidad de subir a las mayores en la temporada anterior durante todo el alboroto provocado por la pandemia.

