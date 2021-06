La sede escogida para el nuevo Centro de Educación y Formación de los Marlins de Miami es República Dominicana.

En un comunicado, la franquicia anunció que la construcción del proyecto tiene una inversión inicial de 12 millones quinientos mil dólares.

El inicio oficial contó con la presencia de Derek Jeter, CEO de los peces y Kim NG, gerente general, el presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, el Ministro de Deportes, Francisco Camacho y el Comisionado Nacional de Béisbol, Junior Noboa, entre otros, reportó DiariolasAmericas.

El miembro del Salón de la Fama de Cooperstown dijo que “uno de los principales atractivos del béisbol son peloteros de República Dominicana y de diferentes países alrededor de la isla”.

El complejo contará con aulas para la docencia y laboratarios informáticos, ya que se espera la formación de jugadores integrales tanto dentro como fuera del terreno de juego.

Kim NG detalló que “el crecimiento que hemos visto en la República Dominicana en términos de números de jugadores que se han firmado, número de academias que se han construido y del dinero que se ha invertido en la economía de la República Dominicana demuestra cómo el país trata la industria del béisbol”.

Con beneficios directos y de impacto económico y laboral en la zona, el Centro de Formación “es un testimonio del buen clima de inversión en el país y del talento nativo que se establece en las ligas mayores”, agregó la Presidencia dominicana.

El centro deportivo estará ubicado en el Kilómetro 2 de la carretera de Jubey, Boca Chica, y se unirá al grupo de las principales academias que se encuentran en el terruño.

El pasado mes de marzo los Baltimore Orioles anunciaron también su plan de construir un nuevo y moderno complejo deportivo en suelo dominicano.

Los fanáticos desde ya, cruzan los dedos, para que los Marlins descubran esas joyas en bruto y les den forma hasta catapultar a la franquicia a planos estelares.

Just a bunch of flipped M’s lining up. #JuntosMiami pic.twitter.com/zKfQ0A3sHH

— Miami Marlins (@Marlins) June 19, 2021