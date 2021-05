Los Marlins de Miami tendrán una baja sensible para la serie del fin de semana, ante los Medias Rojas de Boston, en Fenway Park y será la ausencia del venezolano, Miguel Rojas.

El infielder se lesionó el jueves, en el último juego de la serie que sostuvieron los peces ante los Phillies de Philadelphia, en el loanDepot Park, en Miami.

Rojas se deslizó en un robo a la segunda base, lo que trajo graves consecuencias para su cuerpo.

En el deslizamiento Rojas se dislocó uno de los dedos de una de sus manos, y la muestra de dolor fue intensa.

El jugador tuvo que salir inmediatamente del compromiso, para que fuera evaluado y le hicieran los exámenes pertinentes.

Craig Mish, periodista que cubre a los Marlins de Miami, expresó que hasta el momento el mánager, Don Mattingly no ha dado un reporte sobre la gravedad de la lesión y cuanto tiempo estará fuera de acción.

Marlins SS Miguel Rojas is going on the injured list and sources indicate the injury is “concerning.” More medical diagnosis will be needed.

— Craig Mish (@CraigMish) May 27, 2021